Un llamado urgente a una agenda política que provea equidad a la comunidad latina en el condado de Los Angeles

La Alianza por una Mejor Comunidad (Alliance for a Better Community, ABC) lanzó en estos días su importante Informe Latino: Una hoja de ruta de políticas para transformar Los Ángeles, en el que analiza la situación de la comunidad hispana en el condado y presenta un plan audaz para atacar las barreras que durante generaciones han impedido su prosperidad.

Se trata de un análisis, plataforma y sistema de calificación en cinco áreas: educación, salud, seguridad pública, prosperidad económica y participación cívica, basado a su vez en datos recopilados entre otros por centros de estudio de las universidades USC, Loyola Maritmount y UCLA.

Son áreas en las que los latinos han logrado avances, pero en los que continúan todavía enfrentando obstáculos derivados de nuestro modelo de sociedad. Por esa razón, aún van a la zaga cuando el estudio los compara, por ejemplo con la población de estudiantes blancos.

El estudio articula entonces claramente en dónde se deben hacer inversiones para responder a las necesidades latinas, de manera tal que las políticas – generalmente posiciones conocidas – que emanan de los datos son pilares para la formación de un nuevo liderazgo latino que catapulte a la comunidad hacia sus metas de éxito.

Los autores pretenden construir sus conclusiones sobre la base de lo logrado por la comunidad en los últimos 20 años y avanzar “hacia una recuperación inclusiva y asegurar el Los Ángeles equitativo que todos merecemos”.

Alliance for a Better Community, establecida en los años 90, considera su misión “promover la equidad social, económica, racial y la justicia para la comunidad latina y la región de Los Ángeles a través del desarrollo de poder y la promoción de políticas”.

Desde el vamos, el informe cuenta con el reconocimiento y el apoyo general del liderazgo latino, que sin embargo se debe comprometer a actuar de acuerdo con los lineamientos establecidos en el plan, en cooperación con los investigadores y autores del documento.

En virtud del lanzamiento de esta guía, ABC quiere incorporar otros medios e instituciones de la comunidad para desarrollar análisis de investigación secundaria y recomendaciones de política pública más enfocadas y precisas.

Entre muchos otros líderes latinos que apoyan el documento mediante su participación en el lanzamiento están el Fiscal de Distrito George Gascon, Kelly Gomez, que representa en la Junta de Educación del LAUSD (Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, con 600,000 alumnos, el segundo del país) el este del Valle de San Fernando, o la Dra. Debra Duardo, la Superintendente de Educación del Condado de Los Ángeles.

Asimismo, tal como lo reconoce ABC, organizaciones como California Community Foundation, College Futures Foundation, The California Endowment, Great Public Schools Now, United Way of Greater Los Angeles, and la Fundación Weingart Foundation proporcionaron ayuda en diversas fases de la investigación, lo que hizo posible llegar a la presente etapa.

Se trata del segundo ambicioso proyecto de su tipo por parte de ABC, después de que en 2003 lanzara una hoja de ruta similar conjuntamente con United Way del Gran Los Ángeles.

Si bien se han registrado importantes mejoras desde entonces, no han sido suficientes, dice ABC, “para que todos los latinos prosperen plenamente”.

El informe llega en un momento crucial para el país en general y nuestra comunidad en particular, a causa del impacto devastador que causa la pandemia y que es especialmente nocivo “en nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra economía”.

Esta hoja de ruta o Scorecard Report expresa la ambición de ABC de contribuir en el reposicionamiento de la comunidad latina en el condado, como herramienta para la investigación, la determinación de políticas específicas, la promoción de ideas y proyectos, así como la comunicación y apta difusión.

Una lectura de las 114 páginas del sumario revelan apego al detalle, seriedad en la investigación y responsabilidad en las 24 recomendaciones. Estas son inclusivas y no se reducen a una interpretación estrecha de los temas, al abordar cuestiones de reconocido interés y urgencia para nuestra comunidad.

Como ejemplo, bajo “salud pública” propone “fortalecer la relación entre las fuerzas del orden y la comunidad transgénero Latinx y desarrollar programas de formación y políticas sensibles a la identidad de género para ayudar a reducir la violencia contra personas transexuales latinas”.

En educación, pide reducir sustancialmente el presupuesto de la policía escolar y reinvertir los fondos así resultantes en servicios y programas que promuevan un clima escolar positivo para los estudiantes.

Pide declarar el racismo como una crisis de salud pública a nivel estatal e igualmente la discriminación debido a la xenofobia, a nivel de condado y estado.

Ante la crisis de atención médica entre indocumentados, plantea ampliar el acceso integral a la atención médica de alta calidad, independientemente del estado legal.

Bajo “participación cívica” pide incluir inmigrantes no ciudadanos en las elecciones y el proceso democrático ampliando la elegibilidad para votar a las elecciones de la junta escolar K-12 y codificando su capacidad para servir en comisiones ciudadanas locales.

En suma, esta es una plataforma para la acción, un plan para las luchas del futuro alrededor de la cual deben congregarse todos los sectores activos de la comunidad para garantizar el bien común.

La Opinión se identifica con el análisis brindado y con los objetivos delineados por el documento y se presta a cumplir su papel histórico de amplificar la voz de nuestro liderazgo, explicar y detallar las propuestas así establecidas y hacer lo necesario para servir a nuestra comunidad.