Vanessa Guzmán advierte que denunciará ante la justicia a quienes la agredan en redes sociales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Vanessa Guzmán está cansada de los señalamientos que le hacen a través de las redes sociales, es por ello que recientemente advirtió que denunciará a quienes se empeñen en molestarla por su físico.

Aunque es conocida por su exitosa carrera como actriz, la chihuahuense ha decidido seguir otra de sus pasiones, esta vez dentro del mundo fitness y el fisicoculturismo, en donde debutó hace poco más de una semana ganando tres medallas, dos de ellas por el primer lugar.

Sin embargo, Vanessa ha decidido poner un alto a las crueles críticas que continuamente recibe debido a la espectacular transformación física que ha experimentado con base a la disciplina y constancia.

Fue durante una entrevista con la revista TV Notas, en donde la estrella de televisión destacó la importancia de alzar la voz y denunciar a quienes atacan sin piedad con comentarios fuera de lugar, es por ello que está dispuesta a emprender acciones legales en contra de sus detractores.

“Todas las personas que se atreven a hacer esas agresiones tienen un dejo de abusadores y hay que exponerlos, no sólo las mujeres que son maltratadas debemos denunciar también todos aquellos que recibimos agresiones. Mientras la agresión no cruce y atente contra mi seguridad y la de mi familia no haría nada ante la justicia, ya si mi entorno se empieza a sentir afectado si los denunciaría”, explicó.

Asimismo, externó una vez más su apoyo y agradecimiento a su colega, Bárbara de Regil, con quien comparte el mismo gusto por el deporte, pero lamentablemente también tienen en común las constantes críticas. Es por ello que invitó a seguir usando el hashtag #NoAlAbusoDeOpinión, iniciativa que lanzó en redes sociales para todas aquellas personas que, al igual que ellas, se han sentido agredidas.

“A Bárbara le reiteré que para ella o cualquiera que se haya sentido atacado usen el hashtag, como mujeres hay que apoyarnos entre nosotras, agradezco sus comentarios“, añadió.

Hace unos días, se viralizó la contundente respuesta que la artista de 45 años le envió a una usuaria, quien aseguró despectivamente que tenía un “cuerpo de hombre”.

“A las mujeres que me atacan siempre les digo: ¿Me veo como hombre? Tal vez me estás comparando con tu esposo y ojalá esté como yo. Lo que más me llega a doler es que la crítica viene de los mismos mexicanos”.

También te puede interesar: