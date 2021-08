Pastor de Houston violó a niña de su familia por cinco años; la menor tenía 13 años y la violaba varias veces en un día

HOUSTON – Un pastor del área de Houston, quien admitió haber agredido sexualmente a una menor de su propia familia, fue sentenciado a 17 años de prisión, según anunció la Fiscalía del Condado Harris.

Stephen Bratton, de 46 años, se declaró culpable por asalto sexual agravado de un menor en febrero.

Fiscales informaron que un juez determinó la sentencia de Bratton este viernes.

Según documentos de la corte, Bratton comenzó a abusar de la niña cuando la menor tenía 13 años.

Bratton es padre de siete hijos, según documentos de la corte.

Los fiscales dijeron que la niña les confesó que el pastor la violó numerosas veces por un periodo de cinco años al grado de que tenía sexo con ella varias veces en un día.

La menor estaba amenazada por Bratton y tenía miedo contarle a alguien sobre el abuso que estaba sufriendo de su pastor.

El abuso fue expuesto por el mismo Bratton, quien les contó a otros pastores lo que estaba haciendo.

Fiscales dijeron que la víctima es familiar de Bratton.

