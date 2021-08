Dueño de escuela de surf de California fue detenido por presuntamente matar a sus dos hijos en México

El dueño de una escuela de surf de Santa Bárbara fue arrestado como sospechoso de asesinar a sus dos hijos, de 1 y 3 años, en Rosarito, México.

Matthew Taylor Coleman, de 40 años, fue detenido cuando intentaba cruzar de regreso a Estados Unidos a bordo de un auto Mercedes Benz, informaron autoridades.

A Californian surfer is arrested at the border for the death of his children in Mexico, Matthew Taylor Coleman, 40, remains in custody after being arrested by the United States Customs and Border Protection Office while crossing from Mexico. pic.twitter.com/jiLwTrg9gQ

— Moises Lopez (@chapoisat) August 11, 2021