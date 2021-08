La Liga de México: reportes sitúan al Tecatito Corona en el Sevilla FC

Jesús Corona está a un paso de ser jugador del Sevilla FC. El club español ya habría llegado a un acuerdo con el Porto para adquirir al atacante mexicano.

Fabrizio Romano, una eminencia a la hora de reportar los fichajes, señaló que las negociaciones están avanzadas entre los clubes. “Los detalles serán ordenados tan pronto como sea posible. El precio de la transferencia será de $14 millones de dólares, como reportó Alberto Fernández“.

Sevilla are in advanced talks to sign Tecatito Jesús Corona from Porto, confirmed. Details to be sorted as soon as possible. Final fee could be €12m as @albertoflorenzo reported. ⚪️🔴 #Sevilla

Gonzalo Montiel, done deal from River Plate. Paperworks to be signed in the next 24h.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021