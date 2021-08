Golpea narcos en la frontera, patrulla fronteriza decomisa cocaína valuada en más de $2 millones de dólares

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que inspeccionaron un camión con remolque que entró de México a Texas encontraron un alijo de supuesta cocaína valorado en $2 millones de dólares, informó esa agencia.

“Nuestros agentes continúan vigilantes y utilizan la experiencia y la tecnología de las inspecciones, y todo eso se combinó perfectamente cuando interceptaron esta importante carga de cocaína“, dijo Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas.

