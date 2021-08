Naomi Osaka donará todo el dinero que gane en su próximo torneo a los damnificados de Haití

La tenista japonesa Naomi Osaka se ha comprometido con la tragedia que enluta a la nación haitiana luego del devastador terremoto que se ha cobrado la vida de al menos 700 personas.

La deportista, de madre japonesa y padre haitiano, se comprometió a donar el dinero que reciba en el torneo Western & Southern Open, a los damnificados del desastre.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising 🇭🇹❤️🙏🏾

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 14, 2021