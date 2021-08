Terror en Francia: jugador del Bordeaux se desplomó en pleno partido

En la segunda jornada de la Ligue 1, en el partido entre el Girondis de Bordeaux y el Olympique de Marsella, un hecho atemorizó a todos los presentes: el jugador Samuel Kalu se desplomó a los cinco minutos de juego en una acción aislada.

La situación fue la siguiente: el Marsella dispuso de un tiro libre y el nigeriano Kalu se encontraba en la barrera. Justo cuando Payet iba a cobrar, Kalu se cayó al suelo.

De inmediato fue asistido por los jugadores de ambos equipos y por el personal médico correspondiente.

Samuel Kalu collapsed five minutes into Bordeaux's clash with Marseille tonight. He was back on his feet moments later before he got subbed off.

Afortunadamente se levantó minutos después sin consecuencias aparentes que lamentar. De inmediato fue sustituido.

Lo preocupante es que no fue la primera vez que Kalu colapsó en un campo de fútbol. Antes del inicio de la Copa Africana de Naciones 2019 también se desplomó. Aquella vez fue diagnosticado con deshidratación. Mientras que los doctores señalaron que en esta oportunidad se trató de un episodio de mareo.

Durante las siguientes horas se sometió a exámenes médicos más profundos para descartar males mayores. Aún se esperan los resultados y el reporte correspondiente del conjunto francés. Esperemos que solo se haya tratado de un hecho aislado.

Samuel Kalu collapsed on the field a second time in two years.

The Nigeria international had collapsed during training in Egypt before the start of the 2019 AFCON, before doing same last night during a game between Bordeaux and Marseille. pic.twitter.com/kKCFNb8wMs

— Benny (@BenUgbana) August 16, 2021