El gobernador de Texas, un opositor al mandato de mascarillas, da positivo a coronavirus

El gobernador Greg Abbott de Texas dio positivo por el coronavirus el martes, aunque no tiene síntomas, anunció la oficina del gobernador.

Abbott ha llevado su oposición a los mandatos de mascarillas y vacunas hasta la Corte Suprema del estado.

El gobernador de Texas es uno de los gobernadores republicanos que se han resistido a los mandatos de salud pública destinados a detener los contagios de la variante delta del coronavirus, que ha provocado un nuevo aumento en los casos a medida que el país intenta reabrir escuelas, restaurantes y otros negocios.

El gobernador Abbott, que aunque está completamente vacunado ha dado resultados positivos a COVID-19, ahora estará aislado en la Mansión del Gobernador mientras recibe tratamiento médico, aunque la oficina del gobernador anunció que él no tiene síntomas de COVID-19. Abbott también está recibiendo el tratamiento con anticuerpos monoclonales de Regeneron, dice el comunicado.

“El gobernador se ha estado realizando pruebas a diario y hoy fue el primer resultado positivo de la prueba”, dijo el comunicado. “El gobernador Abbott está en constante comunicación con su personal, los jefes de agencias y el gobierno”.

Las vacunas en Texas van a la zaga de las de muchos otros estados, y las muertes por coronavirus están aumentando, aunque mucho más lentamente que en oleadas anteriores, dado que la mayoría de los residentes más viejos y vulnerables del estado ahora están vacunados.

En las 24 horas antes de que el diagnóstico del gobernador se hiciera público, Abbott publicó fotos de él mismo asistiendo a un evento donde la mayoría estaba sin mascarillas, en el condado de Collin, señaló ABC 13.

Y el martes, después de publicado el diagnóstico positivo de coronavirus, Abbott continuó recibiendo a personas y participando sin mascarilla en otro evento:

