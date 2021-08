El primer campeón olímpico de Georgia es detenido como sospechoso de asesinato

El primer campeón olímpico de Georgia como país independiente, el judoca Zurab Zviadauri, ha sido detenido como sospechoso de asesinato múltiple, informó este martes el Ministerio de Interior.

Zviadauri, de 40 años, y otro individuo que no fue identificado fueron detenidos como presuntos autores de los disparos que ayer acabaron con la vida de tres personas en la localidad Tsinandali, a unos 95 kilómetros a este de Tiflis.

Según la nota de prensa de Interior, el tiroteo se originó por una rencilla doméstica.

Zviadauri ganó el oro olímpico en los Juegos de Atenas 2004 en la categoría de -90 kilos.

Georgian #Olympic Champ #Athens2004 #Judo, Zurab #Zviadauri, arrested in #Tsinandali, Kakheti shootout which left 3 men killed. According to the police, he shot at, killed a man who had murdered Zviadauri's brother in the same shootout. Zviadauri is former MP for #GeorgianDream. pic.twitter.com/WwXSXXr73p

— DFWatch (@DFWatch) August 17, 2021