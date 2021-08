Mujeres deportistas de Afganistán alzan su voz en contra de los talibanes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El caos se apoderó de Kabul con la llegada de los talibanes. Los habitantes de Afganistán buscan huir a como de lugar. Esto ha generado impactantes imágenes que han conmocionado al mundo. El deporte no quedó exento de ello. Un par de atletas afganas alzaron la voz y narraron el futuro lejos de sus disciplinas si se quedan en su país. Este es el caso de Nilofar Bayat y Khalida Popal.

“Ayer los talibanes entraron en Kabul y el presidente de Afganistán dejó la capital, dejándonos solos. Tengo mucho miedo y estoy preocupada por mi futuro, quiero irme de mi país. Trabajo en el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), me encanta mi trabajo y me encanta ayudar a otras mujeres que tienen discapacidad, pueden sentir su dolor y puedo entenderlas. Pero después de esto, no habrá una forma de volver a jugar al baloncesto. Es muy difícil para mí y para mis compañeras de equipo”, escribió Bayat, atleta paralímpica de baloncesto.

𝕎𝕙𝕒𝕥 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕓𝕖𝕔𝕠𝕞𝕖 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖𝕞?

asks Spains leading sports newspaper @marca of Afghan sports women. Nilofar Bayat, captain of the wheelchair basketball team: "We are afraid, I fear for my life, we want to get out of here".#Afghanistan 🇦🇫 pic.twitter.com/0uMF2fHlJu — Fare (@farenet) August 17, 2021

Cuando tenía dos años, un misil impactó el hogar de Nilofar Bayat. El proyectil mató a su hermano y a ella la dejó con una lesión en la médula espinal. Esto le negó la oportunidad de caminar, pero no de seguir adelante con su vida. Bayat se convirtió en la capitana del equipo de baloncesto en silla de ruedas de Afganistán, pero hoy está aterrorizada por lo que ocurre en su país.

En una entrevista a RTVE, la atleta manifestó con nerviosismo y temor los motivos que hoy le generan la necesidad de abandonar Afganistán.

“Tengo miedo. He trabajado muy duro por lo que tengo ahora, pero los talibanes destruyen todo en un minuto y eso significa que destrozan mi vida. Mi futuro es negro. Quiero dejar mi país porque no hay forma de que me quede aquí. A los talibanes no les gustan las mujeres como yo, que luchan por sí mismas y por ayudar a otras mujeres que quieren defender sus derechos y mejorarlos. No sé dónde podré ir, pero quiero irme tan pronto como pueda para estar a salvo”, expresó.

El periodista español, Antonio Pampliega, se encargó de relatar su historia y su travesía con la intención de conseguir un vuelo y abandonar la ciudad. Entre tantas gestiones, Nilofar Bayat logró ser incluida en una lista para subirse a un avión con rumbo a Dubái.

Mi amiga Nilofar me escribe desesperada desde Kabul. "Los talibanes van a entrar en Kabul. Tenemos mucho miedo. Mi vida se acaba, Antonio. No me puedo quedar aquí". Nilo trabaja en @ICRC , es la capitana de la selección nacional de baloncesto en silla de ruedas y estudia derecho. — Antonio Pampliega (@APampliega) August 15, 2021

Futbolista afgana pide que no abandonen a sus compatriotas

Khalida Popal desde niña se interesó por el fútbol. Con la ayuda de su madre comenzaron a formar equipos femeninos aunque constantemente fue criticada por un país en el que el deporte es visto como “una cosa de hombres”. Su lucha continuó y en 2007 conformó la primera selección femenina de Afganistán. Sin embargo, Khalida sufrió amenazas por lo que tuvo que huir a la India, hasta pedir asilo en Dinamarca.

Ante las terroríficas imágenes que se muestran a través de las redes sociales, la ex futbolista utilizó su cuenta en Twitter para hacer un llamado a las autoridades y que no desamparen a su pueblo.

Afghanistan government surrendered. Women right activist and our female football players who have been fighting against the group that is leading the country now. Women activists and our players need protection then ever. Their lives are in great danger. #Afghanistan pic.twitter.com/EsM4WBt837 — Khalida Popal (@khalida_popal) August 16, 2021

“El gobierno de Afganistán se rindió. Activistas por los derechos de las mujeres y nuestras jugadoras de fútbol han estado luchando contra el grupo que ahora lidera el país. Las mujeres activistas y nuestras jugadoras necesitan protección más que nunca. Sus vidas corren gran peligro”, dice el tweet.

