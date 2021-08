Video: un jugador del Galatasaray fue expulsado por agredir a su propio compañero de equipo

Se jugó la primera jornada de la Superliga turca. El siempre candidato, Galatasaray, derrotó 0-2 al conjunto del Girensuspor en el Çotanak Arena. Esta victoria le permite al club iniciar con buen pie la temporada. Sin embargo, durante el partido se generó un hecho bastante curioso. Una pelea entre compañeros termino con la expulsión de Marcao do Nascimento.

Realmente fue una escena bastante insólita y deplorable. Cerca del minuto 60, el central brasileño fue a increpar a su compañero de equipo, Kerem Aktürkoglu. Marcao fue con claras intenciones de agredirlo. En primera instancia el amazónico le lanzó un cabezazo al extremo turco. Sin embargo, luego de este gesto se desató la furia del futbolista sudamericano quien le lanzó un par de puñetazos a Aktürkoglu.

El VAR revisó la jugada y señaló que el Marcao debía ser expulsado del Çotanak Arena por su conducta antideportiva. Hasta los momentos se desconoce la raíz y la razón que motivó la confrontación entre ambos. En las imágenes se puede apreciar que el jugador turco le había hecho una gesto a Marcao para que se callara, cosa que habría enfadado al defensor.

What to do when you are 2-0 up away from home? 🤔

According to Galatasaray’s Marcao, it’s have a fight with team-mate Kerem Akturkoglu and then get sent off 🥊pic.twitter.com/ht61HC9822

— ODDSbible (@ODDSbible) August 17, 2021