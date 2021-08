México en alerta ante la llegada del huracán Grace categoría 1 a las costas de la península de Yucatán

Autoridades de los Estados de Yucatán y Quintana Roo, en México, se encuentran en alerta ante la presencia del huracán Grace, categoría 1, que ya se encuentra cerca de las costas mexicanas de la península de Yucatán.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos indicó que a las 11:00 horas (15:00 GMT) de este miércoles, los vientos máximos sostenidos de Grace, que estaba localizada al oeste de Gran Caimán, habían alcanzado las 75 millas por hora (120 km/h), pasando de tormenta tropical a huracán categoría 1.

Grace has become a hurricane over the northwestern Caribbean Sea and is headed toward the Yucatan Peninsula. Here are the 11 am AST Key Messages. For details on Hurricane #Grace, visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/VrGuOEl0ki

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 18, 2021