Estados Unidos declaró por primera vez la alerta por falta de agua en el río Colorado

El lunes, el gobierno federal declaró el lunes una escasez de agua sin precedentes para el río Colorado y el lago Mead, lo que provocó órdenes de cortes de agua obligatorios y abrió una era sin precedentes en la lucha contra la sequía y la desertificación por el cambio climático en el sureste de Estados Unidos.

La alerta por la escasez de agua en el río Colorado es la primera en su historia y provocará cortes obligatorios en el consumo de agua para varios estados del sureste del país.

Because of low water levels at Lake Mead, the federal government has issued a water shortage declaration on the Colorado River, the source of most of our community's drinking water. See what this means to Southern Nevada residents. pic.twitter.com/xApfJqnQb4

— Southern Nevada Water Authority (@SNWA_H2O) August 16, 2021