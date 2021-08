¿Quién dio el primer golpe?:”El Papu” Gómez reveló que fue agredido por Gian Piero Gasperini y no recibió ninguna disculpa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alejandro Darío Gómez, mejor conocido como “El Papu”, se marchó del Italia a España por problemas con su entrenador, Gian Piero Gasperini. Luego de seis años en el Atalanta, el argentino decidió continuar su carrera en el Sevilla. Sin embargo, el experimentado futbolista está comenzando a ventilar los incidentes que ocurrieron antes de irse de la serie A.

“Si (me agredió Gasperini). Y ahí dije ‘basta’. Uno puede discutir, okay, pero cuando hay una agresión física ya es intolerable. Entonces pedí una reunión con el presidente del club y le dije que no tenía problemas en continuar, aceptaba que me había equivocado: como capitán no me había comportado bien, había sido un mal ejemplo desobedeciendo al técnico”, expresó Gómez a el diario La Nación.

El 'Papu' Gómez reveló lo que sucedió con Gasperini y su salida del Atalanta 🤯 📌 El ahora jugador del Sevilla habló en @LANACION con @crgrosso 💬 "Gasperini cruzó los límites e intentó agredirme físicamente" Todo esto ocurrió en el partido de Champions contra el Midtjylland. pic.twitter.com/VFnwaMjclP — 365Scores (@365ScoresApp) August 18, 2021

Este incidente se remonta a diciembre de 2020. Luego de aquella fecha la relación entre el entrenador y el futbolista no volvió a ser la misma.

“Le dije al presidente que yo necesitaba una disculpa de Gasperini. Y le dije, también, que entendía que el presidente no podía aceptar que el técnico hubiese intentado agredir a un jugador. Bien. Al día siguiente hubo una reunión de todo el plantel. Yo avancé y le pedí disculpas al entrenador y a mis compañeros por lo que había pasado. Y no recibí ninguna disculpa del técnico“, relató el argentino.

Este fue un gesto que no le agradó al delantero lo cual fue la gota que derramó el vaso en una desgastada relación. “Entonces, ¿cómo había que entenderlo? ¿Lo que había hecho yo estaba mal y lo que había hecho él estaba bien? Ahí empezó todo. Después de unos días le comuniqué al presidente que no quería seguir en Atalanta trabajando con Gasperini. El presidente me comunicó que no me iba a dejar salir, que no me iba a liberar. Comenzó el tira y afloje y los costos fueron para mí: me separaron del plantel y terminé entrenándome solo con la reserva”, concluyó

Al Papu Gómez lo mandaron a entrenarse solo 🙁 👉 Tras una pelea, el DT Gasperini lo limpió del equipo de Atalanta. pic.twitter.com/QHiYKbgErS — Diario Olé (@DiarioOle) January 5, 2021

¿Por qué no se disculpó Gasperini con “El Papu” Gómez?

Mientras el argentino esperaba una disculpa, el entrenador no se la dio. La razón se debe a que Gasperini ve los hechos desde otra óptica a tal punto de decir que Alejandro Gómez fue quien lo agredió a él y no como lo relata el jugador.

“La actitud de Gómez, en el campo y fuera del campo se había vuelto inaceptable para el entrenador y los compañeros. La agresión física fue suya, no mía (…) pero la real motivación por la que se fue de Bérgamo es por haber faltado gravemente al respeto a los dueños del club. Espero que Gómez pueda seguir siendo protagonista por sus prestaciones, como lo hacía en el Atalanta”, explicó el italiano.

