La esposa de Trevor Bauer lo acusó de haberla estrangulado hasta el punto de que perdiera el conocimiento

La polémica situación en torno al lanzador de Los Ángeles Dodgers, Trevor Bauer, comienza a extenderse. Desde el lunes 16 de agosto han iniciado las audiencias en la Corte de California. La esposa del pelotero lo acusa de haber cometido abusos, además de agresiones físicas y psicológicas.

Entre el testimonio de su esposa, que hasta los momentos no ha sido difundida su identidad por presuntamente haber sido víctima de agresión sexual, indicó que en una ocasión Bauer la estranguló brutalmente hasta dejarla inconsciente. Además, el lanzador de los Dodgers colocaba su puño cerca de su boca y partes íntimas a lo que la esposa confesó que se sentía como “una muñeca de trapo”.

The 27-year-old San Diego woman is seeking a five-year restraining order against Trevor Bauer, who was placed on paid administrative leave on July 2nd by Major League Baseball https://t.co/r93uWK6gHr

— Sports Illustrated (@SInow) August 17, 2021