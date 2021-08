McDonald’s agrega mini donuts glaseadas a su menú

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

McDonald’s está listo para recibir al otoño con una nueva adición dulce a su menú: Donut Glazed Pull Apart. Se trata de donuts recubiertas de glaseado y constan de siete segmentos desgarrables del tamaño de un bocado que la hacen perfecta para compartir o disfrutar de a poco.

Este nuevo postre de la línea de McCafé Bakery estará disponible todo el día en todo el país a partir del 1 de septiembre, junto con los buñuelos de manzana, los muffins de arándanos y los rollos de canela. Son ideales para acompañar con el café de las mañanas o por las tardes.

Las donuts glaseadas de McDonald’s no son una adición definitiva al menú. Estarán disponibles solo por tiempo limitado en los restaurantes participantes de Estados Unidos.

Puedes obtener las Donuts Glazed Pull Apart en el restaurante o a través del Drive Thru, directamente en la aplicación McDonald’s con Mobile Order and Pay o en entrega a la puerta de tu casa a través de McDelivery.

Estas donas glaseadas son la primera oferta de edición limitada que se une a McCafé Bakery. Este postre dulce no es el único lanzamiento reciente y de edición limitada de McDonald’s. Después del gran éxito internacional que logró la cadena de comida rápida con su combo BTS Meal ahora está disponible Saweetie Meal.

Con la colaboración de la cantante Saweetie, desde el 9 de agosto se ha lanzado un menú especial con una Big Mac, Chicken McNuggets de 4 piezas, papas fritas medianas, una Sprite mediana y salsas Saweetie ‘N Sour y Tangy BBQ.

let’s start a thread of ways to eat the Saweetie Meal pic.twitter.com/rBHQ48Gk1s — McDonald’s❄️ (@McDonalds) August 9, 2021

Saweetie es el último artista que encabeza las listas de éxitos en aparecer en el menú de McDonald’s desde que comenzó el programa Famous Orders el año pasado.

También hay una promoción vigente hasta el 5 de septiembre en la que puedes ganar dos bolsas de Brandon Blackwood de edición limitada para ti y tu mejor amiga junto con entradas VIP para ver la actuación de Icy Queen en vivo en Las Vegas.

Desde la aplicación de McDonald’s puedes tener acceso a las ofertas exclusivas vigentes y registrándote en MyMcDonald’s Rewards puedes ganar puntos por cada dólar de compra para recibir recompensas en todo el menú.

