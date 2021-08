“Me duele ver cómo han insultado a mi mujer e hijos”: Cristian Calderón encaró a los aficionados de Chivas y mostró su indignación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chivas de Guadalajara vive un negativo presente deportivo. El “Rebaño sagrado” viene de ser goleado por el Club León 0-3. Los malos resultados han puesto en la cuerda floja a Víctor Manuel Vucetich. Los aficionados le han exigido a los jugadores un mayor compromiso, cosa que no le gustó a Cristian Calderón, futbolista que encaró a los fanáticos que lo insultaban. En sus redes sociales, el “Chicote” se disculpó por su reacción, pero resaltó el motivo de su ofensa.

“Anoche me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia. Pero sé que no estuvo bien mi reacción. De verdad. Perdón. Todos en el equipo sabemos que ustedes siempre han estado ahí para nosotros y no les hemos dado lo que merecen”, expresó el futbolista luego de su incidente en el anterior partido de su club por la Liga MX.

😒 Y que esperaba el Chicote Calderón luego de tan mediocre actuación? Que la afición le aplauda de pie?? 🤐 Cuando no das una y te equivocaste, aceptas el error, y ves como salir del bache. ⚠️ Queda claro que no entienden nada y que la playera de Chivas no es para todos pic.twitter.com/D670OK2q5r — DIEGOL ⚽️ (@Diegol90Mx) August 19, 2021

Sin embargo, el jugador dejó muy claro que el motivo de su reacción con los aficionados se debe a la frustración de que los insultos vayan dirigidos hacia su mujer e hijos.

“Acepto con humildad todas las críticas. Que son merecidas y tienen derecho de expresarse. Pero hagámoslo sin violencia y, sobre todo, sin involucrar a las familias, que no tienen nada que ver en esto. Me frustra mucho y me duele ver cómo han insultado a mi mujer e hijos en sus redes sociales. Aquí estoy yo para darles la cara siempre”, sentenció Calderón.

🚨CHICOTE SE DISCULPA🚨 Cristian Calderón publicó esta carta por su discusión con algunos aficionados al término del partido contra León "Créanme que por 'falta de huevos' no ha sido" pic.twitter.com/kfQh4YNtJh — León Iturbide (@Leon_Iturbide) August 19, 2021

Cristian Calderón fue multado por Chivas de Guadalajara

Según informaciones de Bolavip, las acciones de el “Chicote” tuvieron consecuencias. Pese a que el futbolista se retractó y ofreció disculpas públicamente, esto no impidió que recibiera una sanción económica por parte del “Rebaño Sagrado”. Este castigo cumple con los reglamentos internos que existen dentro de la institución mexicana como respuestas a acciones extra deportivas que no cumplen con los valores del club.

