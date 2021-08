Vicegobernador de Texas culpa a los afroamericanos por el repunte de COVID-19 durante entrevista con FOX News

TEXAS – El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, dijo que los afroamericanos no vacunados son los responsables del aumento de casos de COVID-19 en su estado.

Las controvertidas declaraciones las hizo Patrick durante una entrevista con Fox News.

En la entrevista, Laura Ingraham le pidió al funcionario que respondiera a las acusaciones que le responsabilizan a él y al gobernador Greg Abbott de promover políticas que mantienen a más 12,000 texanos hospitalizados por el virus.

Las declaraciones han causado controversia en las redes sociales.

Aside from a slight wardrobe malfunction, Texas Lt. Governor Dan Patrick's interview on FOX News went pretty well as he explained why Texas has a low COVID vaccination rate. pic.twitter.com/UOQ7ZK6nCu

— ClearTwoC (@ClearTwoC) August 20, 2021