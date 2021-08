Caleb Plant se molestó y desmintió unas declaraciones en las que presuntamente se metía con el color de piel del “Canelo” Álvarez

Finalmente, la pelea entre Caleb Plant y “Canelo” Álvarez tiene fecha. El 6 de noviembre el mexicano y el norteamericano se subirán al ring luego de tanta incertidumbre con la negociación de la contienda. En este sentido, se prevé que ambos peleadores comiencen a calentar la pelea. Sin embargo, “Sweethands” se molestó luego de que difundieran unas falsas declaraciones en la que presuntamente emitía comentarios despectivos sobre el color de piel del azteca.

“Nunca dejaré que un chico blanco me gane”, fue el testimonio que fue desmentido por el propio boxeador norteamericano. Plant se encargó de retwittear la frase e indicar la falta de veracidad de la misma. “Nunca he dicho una mierda como esa lmao (partiendo el trasero de la risa)”, expresó el púgil.

Claramente es un tema bastante delicado. Bajo estas circunstancias, “Sweethands” replicó con otro tweet en el que continuó expresando su indignación ante la falsa declaración.

“Me han dicho cosas así toda mi vida y luego boom, reverencia, bing y de repente levanto mi mano a la moda. Es curioso cómo funciona. ¡Nunca le digas a un hombre lo que puede y no puede hacer basándose en el color de su piel, antecedentes, religión, nada! Está bien, pero estad atentos”, agregó.

I’ve been told stuff like that all my life and then boom, bow, bing and all of a sudden I get my hand raised in fashion. Funny how that works. Never tell a man what he can and can’t do based off the color of his skin, background,religion,nada! That’s okay though just stay tuned😤

— CalebPlant (@SweetHandsPlant) August 21, 2021