“Canelo” responde a las comparaciones con Julio César Chávez: “En este momento no hay nadie mejor que yo”

Las comparaciones son imposibles de dejar a un lado en el mundo del deporte. Es el afán de conocer quién es el mejor en cada disciplina. En el boxeo mexicano existe el eterno debate para definir al mejor peleador entre Julio César Chávez y Saúl Álvarez. Las comparaciones son odiosas y “Canelo” es consciente de ello, pero el Azteca lo ve desde otro ángulo.

“No me gusta que hagan esas comparaciones con él (Julio César Chávez) porque yo crecí viendo videos de él, no alcancé a ver mucho de su carrera o su mejor momento, pero he aprendido mucho de él. Para mí es un ídolo, no quiero decir que soy mejor que él, en su tiempo fue el mejor, pero yo me siento afortunado de que me comparen con Chávez porque quiere decir que en este momento no hay nadie mejor que yo”, expresó el tapatío en unas declaraciones a TUDN.

Julio Cesar Chavez Sr. passing the torch to Saul “Canelo” Alvarez. The new king of Mexican Boxing. #TributeToTheKings #TributoALosReyes pic.twitter.com/NIU3u7Na67 — The Best Kind of Worst (@BestKindOfWorst) June 20, 2021

Cómo es muy difícil determinar quién está por encima del otro a nivel boxístico, el “Canelo” lo ve desde el punto de vista representativo. Su comparación con el “Gran Campeón Mexicano” lo lleva a suponer que es el mejor púgil hoy por hoy, en la actualidad, tal y como lo fue Chávez en su época.

Además, el mexicano acompañó su concepción al indicar que se encuentra en el mejor momento de su carrera. “Me siento en mi mejor momento, tengo dos años que apenas empecé a sentir más fortaleza, disfruto todavía más el boxeo”, concluyó.

Saúl Álvarez, después de tantos días de intriga, volverá al ring el 6 de noviembre. Su rival será Caleb Plant, tal y como se venía hablando desde hace mucho tiempo atrás. “Canelo” buscará hacer historia al intentar conquistar los títulos mundiales de peso super mediano de la AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Magazine.

