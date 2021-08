Variante Delta desanima a angelinos de acudir a megaeventos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hasta hace unas semanas Evelyn Zamora Gaona contaba los días para asistir al tan esperado concierto de Los Bukis a fines dea agosto.

Sin embargo, con los contagios del covid-19 y su variante Delta aumentando rápidamente, ella y su esposo decidieron quedarse en casa y este viernes, colocaron sus boletos a la venta en redes sociales.

Zamora Gaona dijo que prefieren cuidarse un poco más antes de reunirse en multitudes. El concierto espera ser un evento completamente vendido en el recién aperturado SoFi Stadium de Inglewood, en el sur de Los Ángeles, que tiene capacidad para 70,000 personas.

“Mi esposo tiene un sistema inmunodeprimido y no queremos correr el riesgo de contraer covid y tener la incertidumbre de que otros no estén vacunados y/o no usen la mascarilla”, expresó. “Hemos llegado hasta aquí; podemos esperar un poco más”.

Aunque la pareja ha optado por evitar eventos masivos, todos los asistentes que asistan a dicho concierto tendrán que utilizar cubrebocas de acuerdo a un mandato del condado de Los Ángeles que tomó efecto el 19 de agosto a las 11:59 p.m.

De acuerdo a las autoridades de salud del condado, todos los mega eventos que reúnan a más de 10,000 personas, como conciertos al aire libre, béisbol y fútbol, requerirán que sus visitantes —independientemente del estado de vacunación—usen mascarillas.Solo se las podrán quitar cuando las personas estén comiendo o bebiendo.

Entre los lugares más grandes de Los Ángeles que se pedirá este requisito están los estadios SoFi, Dodgers y Banc of California Stadium, además del Dignity Health Sports Park y el Hollywood Bowl.

La orden cita a festivales de música y comida, exhibiciones de autos, eventos de resistencia, maratones, desfiles, eventos deportivos y conciertos como lugares, donde debe usars la mascarilla. Los parques temáticos no están incluidos.

Otra de las personas que se desanimó de participar en un evento con gran asistencia de gente fue Pedro Palacios, quien dijo que ya tenía boletos para ir con su hijo de 14 años al juego de los Dodgers la próxima semana.

“Nosotros ya estamos vacunados y no me molesta usar la mascarilla. Lo hemos hecho antes cuando vinimos a alentar al equipo pero lo del Delta está feo y no quiero arriesgar a mi chiquillo”, indicó el residente de San Fernando de 48 años de edad. Agregó que ya tienen suficiente preocupación con esperar que su hijo no se vaya a contagiar en la escuela y que por ahora no quiere sumar otro estrés yendo a eventos masivos. Sobre los boletos, dijo que intentará venderlos. “Si no puedo, está bien… [Si me enfermo] el hospital podría salir más caro, ¿no?”.

Los Dodgers emitieron un comunicado a los fanáticos sobre la nueva política en el estadio, que se aplicó ayer cuando jugaron contra los Mets de Nueva York.

Barbara Ferrer, directora de salud pública (DPH), agradeció a las empresas y lugares de trabajo que están implementando las recomendaciones de seguridad, como exigir que los asistentes a grandes eventos que estén vacunados y si pueden utilicen doble máscara y distanciamiento.

“Para reducir la propagación de covid-19 y la variante Delta, ahora se requiere cubrebocas en todos los mega eventos al aire libre donde miles de personas de muchas comunidades diferentes se congregan a menudo durante períodos prolongados de tiempo”, expresó.

Covid en aumento

Hasta el jueves los eventos masivos al aire libre habían estado exentos del mandato del condado de Los Ángeles de usar mascarillas. Pero con el constante aumento de contagios, sobre todo con los más pequeños tras el regreso a clase, las medidas de precaución cambiaron.

Los últimos datos reportaron que el condado de Los Ángeles, sobrepasó ayer las 25,000 muertes por covid-19. Este viernes, se reportaron 31 nuevas muertes y 3,361 nuevos casos de covid-19. Hasta el momento el 63% de los residentes del condado de Los Ángeles de 12 años o más está completamente vacunados.

Actualmente, el covid-19 se ha convertido en una de las principales causas de muerte, superando el accidente cerebrovascular, la diabetes y la enfermedad de Alzheimer.

El requerimiento de usar la mascarilla en todo momento ya existía pero para el uso del transporte público y centros de tránsito como aeropuertos y estaciones de tren, dentro de las escuelas, en entornos de atención médica, refugios para personas sin hogar e instalaciones correccionales.

No obstante, con la rápida propagación de casos por la variante Delta, altamente infecciosa, el uso de máscaras, sin importar estado de vacunación en interiores y entornos concurridos al aire libre, es preferible para reducir el riesgo de infectarse y transmitir covid-19, indica el DPH.

Los datos emergentes afirman que las personas completamente vacunadas están protegidas de infecciones graves de variantes Delta. Pero a pesar de ello, aún pueden infectarse y transmitir la infección a otras personas.

Autoridades recomiendan que quienes no se han vacunado lo hagan pronto. Para programar una cita o ver dónde hay una localidad cercana a tu casa en el condado de Los Ángeles visita: VacunateLosAngeles.com o llama al 1(833)540-0473.

Ahí puedes programar una cita, conseguir transporte gratuito desde y hacia un lugar de vacunación o programar una visita para que vayan a tu vivienda a ponerte la dosis.