Por causas desconocidas murió una orca en el parque SeaWorld de San Diego

De manera inesperada, una orca murió el jueves pasado en SeaWorld de San Diego, informó el acuario y parque temático.

Las causas que provocaron la muerte de Amaya, ballena asesina de 6 años, todavía son desconocidas, por lo que veterinarios realizarán los estudios post mortem, que podrían demorar algunas semanas en concluir.

En un comunicado, el parque temático informó que la orca había enfermado recientemente.

“Amaya comenzó a mostrar signos de enfermedad el 18 de agosto y los especialistas en cuidado animal y veterinarios comenzaron a tratarla inmediatamente. A pesar de los esfuerzos del equipo de atención, la salud de Amaya se deterioró rápidamente. Su muerte fue repentina e inesperada”, indicaron en el comunicado.

She was the best, always curious. I'm gonna miss her so much. pic.twitter.com/0x79Qjr7qC

— ♦️♣️Sydney♠️♥️ (@NerdUnicorn5) August 20, 2021