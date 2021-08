Toni Costa habría confirmado por error el nuevo amorío de su ex, Adamari López

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La ex pareja de Adamari López, Toni Costa, hizo unas declaraciones que incendiaron las redes sociales. El bailarín habló sobre sus vivencias y la infinidad de experiencias que marcaron el rumbo de su vida hace diez años, lo cual coincide justamente con el inicio de relación con la conductora y actriz, por lo que muchos usuarios consideraron que Toni estaba lanzando una pedrada a su ex.

Y es que Costa hizo mucho hincapié en que por nada cambiaría lo que vivió durante esa época de su vida. A raíz de estas fuertes declaraciones varios seguidores comenzaron a comentar e insinuar que sus palabras iban dirigidas a Adamari López y que estaba dejando la ventana abierta para una posible reconciliación.

Toni llevó las cosas un poco más lejos y después subió una historia cantando la canción de Don Omar titulada “cuéntale”, la cual se centra en una relación fallida donde el ex novio está celoso de la nueva pareja de su exnovia. En ese punto, los fans de la pareja pensaron que ya nunca más volverían y ahora creen que Adamari tiene nueva pareja.

Pero ante el alboroto, Toni tuvo que salir a desmentir que su video estuviera motivado por la separación con Adamari López, por lo cual llamó a todos los seguidores personas muy creativas y ocurrentes. Pero sus palabras no apagaron el fuego, porque la gente siguió haciendo sus teorías.

Sin embargo, todo parece indicar que Toni Costa y Adamari López trabajan en rescatar su matrimonio, se les ha visto de vacaciones juntos por Europa a lado de su hija y ambos se veían muy felices a pesar de ya estar separados.

La también conductora Adamari López no se ha pronunciado respecto al tema, lo cual deja muchas ideas inconclusas, pero sólo el tiempo dirá qué pasará con esta pareja.

ADAMARI TIENE FIJADA UNA NUEVA META EN SU VIDA

También contó, para Chisme no Like, que tiene una nueva meta y de paso les mandó un mensaje a sus haters, “al final que la gente piense lo que quiera, y yo lo que quiero es estar saludable y estar bien y no se puede complacer a nadie. Si uno está flaco es porque se hizo una barbárica, pero no ven ningún esfuerzo según ellos, y si entonces estás gordo es porque está toro y no lo hace. No se puede complacer a nadie, así que hablen lo que quieran, no importa. Quiero llegar como a 53 kilos que todavía es más de lo que yo pesaba cuando era más jovencita”.