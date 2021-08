Jaime Camil se alista para volver a trabajar en México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una gran sorpresa generó el actor mexicano, Jaime Camil entre sus fans, luego de confesar que no descarta la posibilidad de regresar a México con la intención de participar en un nuevo proyecto, esto a pesar de ya tener más de ocho años viviendo en los Estados Unidos.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el atractivo actor confesó su deseo de trabajar en México nuevamente, pero destacó que hay un fuerte motivo que le ha impedido hacerlo.

En ese sentido dijo que, a pesar de contar con bastante comunicación, con diferentes productores de las distintas empresas en México y aún con el fuerte deseo de hacer algo en México, una serie, una novela o lo que sea, el problema que se lo impide es el tiempo.

Esto debido a que, para realizar un proyecto en México, el actor necesitaría al menos cinco meses disponibles, mismos que aseguró que en este momento no tiene, pero aseguró que está en pláticas con productores para ver cómo se puede “armar algo”, explicó.

“Todos los que llegamos aquí que tenemos una cierta carrera en México, o en nuestros mercados, los que llegan a Los Ángeles, bueno, tenemos que llegar… empezamos de cero, y tienes que programar tu mente para eso, porque aquí a Hollywood no le importa si tus novelas mexicanas rompieron récords en ratings, inclusive las producciones de Univision, de Telemundo, destrozan a las cadenas norteamericanas, pero como que los ejecutivos americanos no sé, o no quieren ver, o no se enteran, o no sé. Ya ahorita, de pocos años para acá, le están dado valor a una carrera que tengas importante o de cierta trayectoria en tu mercado, pero antes, les valía tres pepinos”

Aprovechando la entrevista y debido a su conocida amistad con Luis Miguel y admiración por Diego Boneta, Gustavo Adolfo Infante, le cuestionó al actor sobre la bioserie de Luis Miguel y la participación de Boneta.

Sin embargo, fue muy honesto al decir que no ha visto la serie, además de que no no tienen ningún interés de verla, pero aseguró que sí quiere mucho a Diego Boneta y se le hace que tiene un “talentazo”.

Al respecto de su distanciamiento con “El Sol de México” y los motivos que provocaron esta situación, Jaime únicamente dijo: “No sé la neta, quizás ciclos de vida que se van cerrando…”.

Por último, el artista agradeció todas las muestras de cariño y apoyo que recibió tras la muerte de su padre el pasado mes de diciembre, y no tuvo más que buenas palabras para su progenitor.