Los CDC dicen ahora que las personas vacunadas a veces aún necesitan usar mascarilla

Poco más de dos meses después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades relajaran las pautas sobre el uso de mascarillas para las personas vacunadas, la agencia ha cambiado de rumbo. Las personas vacunadas deberían cubrirse con mascarilla en espacios públicos cuando se encuentren en áreas con una propagación comunitaria considerable o alta del virus que causa el COVID-19, anunció la agencia en una sesión informativa el martes. El viernes, la agencia publicó nuevos datos que demuestran la posibilidad de brotes entre las personas vacunadas, aunque sigue insistiendo en que el riesgo de infección y enfermedad grave sigue siendo mucho mayor entre las personas no vacunadas.

Los CDC también dijeron el martes que todos en las escuelas K-12 deben usar mascarilla, independientemente del estado de vacunación. Y el miércoles, la agencia actualizó su guía general para personas completamente vacunadas. Ahora, los CDC recomiendan que se realicen pruebas a personas vacunadas de tres a cinco días después de la exposición a un caso conocido o sospechoso de COVID-19.

La guía actualizada llega cuando la variante Delta altamente transmisible se extiende rápidamente por todo Estados Unidos, especialmente en áreas donde una mayor proporción de la población no está vacunada. Los datos iniciales sugieren que la variante Delta es al menos 50% más contagiosa que la variante Alfa, que anteriormente era la más prevalente en los Estados Unidos. La variante Alfa ya era aproximadamente 50% más transmisible que el virus original. Delta es ahora la variante más frecuente en los Estados Unidos, responsable de aproximadamente el 83% de los nuevos casos de COVID-19.

“La variante Delta se comporta de manera única y diferente a las cepas pasadas”, dijo la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, en una rueda de prensa anunciando la nueva guía. “En raras ocasiones, algunas personas vacunadas, infectadas con la variante Delta después de la vacunación pueden contagiar y propagar el virus a otros. Esta nueva variante es preocupante y desafortunadamente merece una actualización de nuestras recomendaciones”.

Anteriormente, los CDC relajaron las directrices de COVID-19 después de que los niveles disminuyeron y la cobertura de vacunación aumentó. Pero con las tasas de positividad de las pruebas y los casos aumentando nuevamente, la agencia insta a la precaución. Según el New York Times, el promedio semanal de nuevos casos diarios superó los 50,000 el 24 de julio, la primera vez desde abril.

Las vacunas utilizadas en los Estados Unidos aparentemente siguen protegiendo contra los casos graves de COVID-19, dijo la doctora Tina Tan, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y profesora de pediatría en la Universidad Northwestern, en una conferencia de prensa de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América el martes por la mañana. Walensky también dijo que “la gran mayoría de los casos de transmisión, la gran mayoría de los enfermos graves, la hospitalización y la muerte ocurre casi exclusivamente entre personas no vacunadas”.

Nueva guía para las personas vacunadas

La nueva guía establece que las personas vacunadas deben usar mascarillas en interiores en áreas de transmisión comunitaria sustancial o alta; es decir, en cualquier lugar con más de 50 casos de COVID-19 por cada 100,000 personas durante un período de siete días. Puedes buscar los niveles de transmisión en tu área utilizando el Rastreador de datos COVID de los CDC.

“Tenemos condados y estados aquí que ahora están reportando más de 300 casos por cada 100,000 en un período de siete días, realmente una cantidad descomunal de transmisiones virales”, dijo Walensky.

Anteriormente, a las personas vacunadas se les pedía que usaran mascarilla únicamente cuando buscaban atención médica; al viajar en aviones, trenes, autobuses y otras formas de transporte público, y mientras estaban en centros de tránsito, como aeropuertos y estaciones de tren. También se suponía que las personas vacunadas debían usar mascarilla por exigencia estatal, municipal o comercial. El condado de Los Ángeles, por ejemplo, ya había instituido un mandato de uso de mascarilla en interiores que se aplica a las personas vacunadas y no vacunadas.

Al relajar la guía del uso de mascarilla, la esperanza era que la vacuna protegiera en gran medida contra cualquier infección, dijo en Twitter la doctora Caitlin Rivers, epidemióloga de la Universidad Johns Hopkins. Pero ahora está claro que algunas personas vacunadas aún pueden infectarse y propagar el virus, incluso si en su mayoría están protegidas contra una enfermedad grave.

Uso de mascarilla en las escuelas

La nueva recomendación de los CDC de que todos en las escuelas K-12 usen mascarilla pone a la agencia en línea con las recomendaciones existentes de la Academia Americana de Pediatría.

En este momento, solo el 30% de los niños y adolescentes de 12 a 17 años están vacunados, y no hay vacunas autorizadas para niños menores de 12 años. No se espera que se cuente con vacunas para los niños más pequeños hasta este otoño o invierno.

La variante Delta ha infectado a más y más niños en el último mes, lo que hace que las precauciones en las escuelas sean esenciales, dijo Tan. Volver al aprendizaje presencial es importante para los niños, dijo, pero para hacerlo con seguridad, es necesario tomar medidas de protección. Además del uso universal de mascarilla sin importar el estado de vacunación, tales medidas incluyen mantener los escritorios separados al menos 3 pies y seguir un distanciamiento social estricto, practicar buena higiene de las manos, agrupar a los estudiantes y maestros en pequeños grupos, garantizar que el edificio tenga buena ventilación, y establecer protocolos si alguien se enferma o da positivo, dice Tan.

Además, “se deben hacer esfuerzos para vacunar a todas las personas alrededor de estos niños”, dijo.

Nueva evidencia sobre las infecciones de avance

El nuevo informe publicado el viernes describe una serie de infecciones que fueron causadas por un brote vinculado a una serie de reuniones públicas de gran tamaño, muchas de ellas en interiores, en Cape Cod, Massachusetts. La gran mayoría de los casos analizados fueron causados por la variante Delta, la cual, de acuerdo con las diapositivas de los CDC filtradas al Washington Post, puede ser más probable que cause infecciones de avance que el virus original u otras variantes.

De los 469 casos identificados en el brote de Cape Cod, el 74% ocurrió en personas completamente vacunadas. La mayor parte de la población elegible en la zona estaba vacunada, por lo que la alta proporción de personas vacunadas involucradas en este brote de algún modo se esperaba, según el informe. Y las vacunas seguían protegiendo eficazmente a las personas de resultados graves: De los 346 casos que ocurrieron en personas vacunadas, hubo cuatro hospitalizaciones y cero muertes. Sin embargo, las personas mostraron síntomas en el 79% de estos casos, aunque los investigadores señalan que es posible que no se detectaran casos asintomáticos adicionales.

El informe también incluye cierta explicación de por qué la variante Delta puede ser capaz de propagarse de manera tan eficaz, incluso entre las personas vacunadas. Cuando los investigadores recolectaron muestras de personas vacunadas y no vacunadas en el brote de Cape Cod, encontraron pruebas que sugerían que, con la variante Delta, la carga viral puede ser similar en personas vacunadas con infecciones de avance y en las personas no vacunadas que contraen COVID-19. Las investigaciones anteriores sobre variantes anteriores sugerían que las personas vacunadas eran portadoras de mucho menos material infeccioso, lo que las hacía menos propensas a propagar el COVID-19, incluso si lo contraían. Todavía se necesitan más investigaciones para confirmar estos hallazgos.

Las diapositivas filtradas también afirman que la variante Delta es mucho más contagiosa que la cepa original, potencialmente tan contagiosa como la varicela, y que las personas pueden ser contagiosas durante más tiempo después de infectarse.

