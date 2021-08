VIDEO: La risa de Kamala Harris le causa otra vez problemas, ahora por Afganistán

La vicepresidenta Kamala Harris es conocida por sonreír casi todo el tiempo, pero a veces esto el ha causado algunos problemas, incluso entre sus colegas demócratas, pero sobre todo sus críticos la acusan de no tomar en serios algunos temas, como el conflicto en Afganistán.

Al llegar a Singapur, Harris fue cuestionada sobre el caos en Afganistán. Una periodista intentó preguntarle sobre su “respuesta sobre los estadounidenses”. La vicepresidente reía, luego respondió.

“¡Esperen, esperen, más despacio, todos!”, dijo.

Afirmó entonces que la Administración estadounidense “no podría tener una prioridad más alta en este momento” que Afganistán. La reacción de Harris ha sido criticada por sus oponentes en medios de derecha, como Fox News.

En marzo, la vicepresidenta también desató polémica cuando se rió al ser cuestionada cuándo viajaría a la frontera.

Aunque tenía el rostro cubierto por una mascarilla, el sonido de su risa fue reproducido en varios medios.

“He estado ahí antes”, dijo Harris en aquel momento en medio del incremento de llegada de inmigrantes, sobre todo de niños no acompañados.

La extrovertida y alegre personalidad de la vicepresidenta no siempre es bienvenida. En enero del 2020, el entonces líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (Nueva York), hizo un gesto molesto a la entonces senadora por California, debido a que había comenzado la conferencia de prensa y ella continuaba platicando y riéndose.

Entre los críticos de la vicepresidenta estpan Meghan McCain, quien comparó a la vicepresidenta con el personaje del Jocker (Guasón), quien tenía el problema de reírse a la menor provocación o sin alguna de por medio.

“Esto puede ser algún tipo de problema real (como Joaquin Phoenix en el Guasón) pero ella es la vicepresidenta y tiene suficiente tiempo y recursos para capacitarse sobre los medios de comunicación y no reaccione así a cada situación de crisis, como si estuviera entrando en un programa nocturno”, dijo McCain.

This may be some kind of real issue (like Joaquin phoenix in the joker) but she’s the Vice President and she’s hand ample time and resources to media train herself out of reacting to every SINGLE crisis situation like she’s walking onto a late night show. She comes off so craven. https://t.co/Vznthwskhl

— Meghan McCain (@MeghanMcCain) August 23, 2021