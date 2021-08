Jonathan dos Santos le da la espalda a la Liga MX

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El experimentado futbolista de El Tri, Jonathan dos Santos, tuvo unas controvertidas declaraciones en el marco de los días previos al Juego de las Estrellas entre la Liga MX y la MLS. Al jugador mexicano le preguntaron sobre la posibilidad de que juegue en el torneo azteca, a lo que reveló que le gustaría retirarse en Estados Unidos.

“No estaría nada mal, la verdad siempre he dicho que me hubiera encantado jugar en el América. Es cierto que es mi último año de contrato en el Galaxy, pero también siempre he manifestado que mi deseo es quedarme en el Galaxy por el resto de mi vida, me encantaría retirarme aquí. Disfruto el presente”, expresó el jugador mexicano en una entrevista difundida por ESPN.

Dos Santos ha tenido una carrera con pocos saltos de clubes. El ex jugador del FC Barcelona no concibe otro lugar para colgar sus botas que no sea Estados Unidos. Sin embargo, dejó en el destino la posibilidad de jugar en algún momento en la Liga MX, pero volvió a remarcar que su futuro no está en tierras aztecas.

“Nunca digas no, eso aprendí, que nunca digas no, porque nunca sabes en dónde vas a terminar, pero no creo (ir a las Chivas de Guadalajara)”, sentenció el actual jugador de Los Ángeles Galaxy.

En este sentido y, contrario a lo que sucedió con su hermano, Jonathan no quiere saber nada de la Liga MX, o al menos mientras mantenga contrato con algún club norteamericano. Además, el jugador manifestó su deseo de poder vestir la camiseta de El Tri, en el Mundial de Qatar 2022.

“Es un sueño, ojalá se pueda dar. Fui al Mundial de Rusia, pero no jugué, para mí es como si no hubiera estado en ese Mundial, porque no jugué, para un jugador lo importante es jugar y tener el sueño completo. Me queda un año, me voy a preparar y ojalá pueda estar, para buscar el quinto partido, algo que México está esperando”, concluyó el jugador de 31 años de edad.

