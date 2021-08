Los misteriosos mensajes que le dan fuerza al fichaje de Cristiano Ronaldo al París Saint-Germain

Luego de que Lionel Messi partiera al París Saint-Germain, en el mundo del fútbol todo parece ser posible, pero más específicamente, en el mundo del PSG. El conjunto francés ha sido un gran animador en los mercados de fichajes y ahora pretende armar un equipo de otro planeta con la inclusión de Cristiano Ronaldo. En esta ecuación sale en juego las curiosas indirectas de Khalifa Bin Hamad Al Thani, familia del Emir de Qatar.

“¿Quizas? ¿Maybe? ¿Peut-être?”, escribió el popular personaje en las redes sociales junto a una fotografía de Lionel Messi junto a Cristiano Ronaldo con la camiseta del PSG. Evidentemente, este enigmático mensaje hace referencia a la posibilidad de que el portugués llegue a la Ligue 1.

Desde la Juventus de Turín se han encargado de asegurar que CR7 permanecerá en Italia. De hecho, Lapo Elkann, de la familia Agnelli propietaria del conjunto italiano, ha expresado su enojo con el tweet del hermano del Emir de Qatar.

“CR7 es un jugador de la Juventus FC. Es una falta de respeto seguir poniéndole otras camisetas como si fuese un cromo. Si cambia de equipo, vaya donde vaya, tendrá respeto como hombre y como deportista. Para nosotros el fútbol es una pasión por generaciones”, dijo Elkann.

Finalmente, Khalifah Bin Hamad Al Thani siguió generando intriga en las redes sociales al insinuar el último intento, al menos por este año, que realizará el club por CR7.

Friday.. They will make another offer. Let's see how it goes

last chance ..

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021