Un vuelo de Alaska Airlines es evacuado: un teléfono móvil Samsung Galaxy A21 se incendió a bordo

Un teléfono móvil se incendió en la cabina de un vuelo de Alaska Airlines que había aterrizado el lunes por la noche en Seattle procedente de Nueva Orleans. Se trató de un teléfono Samsung Galaxy A21, así lo informó Perry Cooper, un portavoz del Puerto de Seattle al periódico The Seattle Times.

De acuerdo a la Policía del Puerto de Seattle, el fuego en el celular ocasionó que el móvil quedara irreconocible, pero los oficiales dijeron que el dueño del móvil confirmó que se trató de un teléfono Samsung Galaxy A21.

Ante la emergencia la tripulación utilizó los extintores y una bolsa de contención para evitar que el humo del teléfono se extendiera, sin embargo, un usuario de Twitter describió la cabina como “una máquina de humo”.

That’s me on my phone on the right. The passenger was 2-3 rows behind me on the opposite side. It was like a smoke machine. Flight attendants did an excellent job and all passengers were very calm. I believe one person sitting beside them might have minor injuries.

— Maddy Harrison (@Madddzh) August 24, 2021