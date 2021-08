La UEFA Champions League definió sus grupos: conoce los rivales de los futbolistas mexicanos

Se realizó el tan esperado sorteo de la UEFA Champions League. Los mejores equipos de Europa se debatirán la “Orejona” en grandes escenarios del viejo continente. En este sentido, además de ver a Lionel Messi con el equipo del Paris Saint-Germain, también será una nueva edición para tres futbolistas mexicanos que buscarán llegar lo más lejos posible en la competencia: Edson Álvarez, Jesús “Tecatito” Corona y Héctor Herrera.

31 equipos buscarán destronar al Chelsea de Thomas Tuchel. El conjunto inglés intentará revalidar su trofeo y estar en la gran final que se desarrollará en el Estadio Krestovski de San Petersburgo. Entre los principales candidatos que buscarán impedir el bicampeonato “Blue” destacan el PSG, Manchester City, Juventus, Liverpool, entre otras potencias del fútbol mundial.

Probablemente sea el grupo de la muerte. El Atlético Madrid de Héctor Herrera tiene una cuenta pendiente en la Liga de Campeones. En esta ocasión iniciarán su camino en el grupo B que compartirán con el Liverpool, Milan y Porto. En este sentido, sale a flote un duelo azteca en la UEFA Champions League. Jesús “Tecatito” Corona intentará trascender en un complicado grupo junto a su compatriota y compañero en El Tri.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Finalmente, Edson Álvarez tendrá una nueva experiencia continental con el Ajax holandés. El defensor azteca tendrá una primera fase accesible. el conjunto de la Eredivisie quedó en el grupo C junto al Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund y el Besiktas de Turquía.

View this post on Instagram

En las últimas horas ha surgido una información que ha puesto a CR7 en el conjunto del Manchester City. De concretarse esa transacción, el azar habría querido que la más grande rivalidad del fútbol se repita nuevamente sobre el terreno de juego. Aunque esta vez, Lionel Messi estaría con la camiseta del PSG y Cristiano Ronaldo con la de los “Cityzens”.

Manchester City will face PSG in the group stage of the UCL.

Cristiano vs Messi? 👀 pic.twitter.com/RwgZL6lhPG

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) August 26, 2021