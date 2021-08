Los límites no son para Alea

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alea siempre pensó que eso de ir a estudiar al Berklee College of Music era solo para quienes habían comenzado con una carrera en la música desde muy chicos. Ella cantaba, tenía una banda y daba conciertos en Medellín, Colombia, pero sus estudios formales de música eran limitados.

Además, quién va a pensar en Boston –donde se encuentra ese prestigioso colegio– cuando te dedicas a varias cosas a la vez, como ella, que además de cantar ejercía su carrera de comunicación organizacional.

Por eso, cuando su familia le dijo que fuera a Bogotá, donde se encontraban representantes de Berklee haciendo audiciones, les dijo que no porque temía que la rechazaran.

“Ellos me forzaron a ir, hasta me pagaron el boleto de avión”, dijo Alea en una entrevista desde Nueva York, donde actualmente vive. “Pero yo no tenía estudios formales de música […] No tenía una disciplina”.

Al final, el colegio la admitió y le ofreció beca parcial. Luego de tres años se graduó con especialidades en composición, jazz y perfomance.

Después se mudó a Nueva York, donde formó parte de varias orquestas.

“Hasta que me di cuenta de que tenía que seguir impulsando lo mío”, dijo. “De ahí arrancó este álbum inspirado en esa lucha inmigrante, latina, feminista”.

Alea se refiere a “Alborotá”, un álbum que preparó desde antes de la pandemia, pero cuya salida se retrasó precisamente debido a la contingencia de salud. Finalmente lo presentará este viernes en la Loft at City Winery de Nueva York.

El disco, el primero de su carrera, mezcla en sus canciones ritmos de cumbia, vallenato, currulao y huapango con pop y jazz latino. “Échale sal”, uno de los cortes, fue catalogada como una de las canciones favoritas de 2020 de la cadena de radio NPR.

“Latinoamérica tiene muchas caras y queríamos mostrar esa diversidad”, dijo la artista de 30 años. “Es importante reconocer la salsa, el son, el bolero, pero hay muchos más géneros, y tratamos de diversificar esa parte”.

Grabar el álbum también fue toda una odisea. Alea lanzó una campaña en Indiegogo, donde logró recaudar 12 mil dólares para su proyecto. El resto de los fondos los obtuvo por medio de becas. Por ahora, ha ido a promocionar el disco a Colombia y a México, aunque sus planes están fijados en 2022, cuando se espera que haya menos restricciones en los antros.

Otra característica de las canciones de Alea es que los temas duran más de cuatro minutos, cuando la mayoría de las canciones comerciales no pasan de tres y medio minutos.

“No es que no me importen los límites”, dijo. “Pero limitan el arte y hacen que tengamos que pensar de una sola manera; no tener esa libertad a pesar de que estábamos financiando el disco, sentí que no era justo, [por eso] nos dimos el permiso de ser bien románticos”.