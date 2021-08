El ataque con drone del Pentágono ejecutó a dos miembros de ISIS en Afganistán

Un ataque aéreo estadounidense en Afganistán mató a dos objetivos de ISIS-K de alto perfil e hirió a otro, dijo el sábado el mayor general William Taylor en una conferencia de prensa.

Los funcionarios del Ejército de Estados Unidos no revelaron los nombres de esas personas, pero los describieron como planificadores y facilitadores de ISIS-K, la filial oficial del movimiento del Estado Islámico (ISIS) que opera en Afganistán, como lo reconocen los líderes centrales del Estado Islámico en Irak y Siria.

“El hecho de que dos de estos individuos ya no estén caminando sobre la faz de la tierra, es algo bueno”, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby.

MG Taylor: Yesterday, U.S. military forces conducted an over-the-horizon counterterrorism operation against an ISIS-K planner and facilitator. […] I can confirm now that two high-profile ISIS targets were killed, one wounded, and we know of zero civilian casualties. pic.twitter.com/VTEtsamXzl

