El COVID-19 mata a texano que trató de curarse con medicamento para caballos; era un anti – máscaras de apenas 30 años

TEXAS – Un organizador anti – máscaras de Texas, quien se contagió de COVID-19 y trató de curarse utilizando un medicamento para desparasitar caballos, murió luego de haber perdido la batalla contra el coronavirus días después de haber estado en una unidad de cuidados intensivos.

Caleb Wallace, de 30 años, fundó el grupo anti – máscaras “The San Agelo Freedom Defenders”.

En el muro de Facebook del grupo se dice que la meta de la organización es “motivar a los ciudadanos a que participen activamente en su deber por asegurar los derechos protegidos que Dios y la Constitución les garantiza”.

El 4 de Julio, Wallace organizó una manifestación llamada “Freedom Rally” para personas que “están hartas de que el gobierno controle sus vidas”.

Por sus controvertidos puntos de vista Wallace regularmente aprecia en noticieros locales y en las reuniones del Concejo de San Angelo.

En una entrevista Wallace dijo que la ciencia indicaba que no había inconvenientes para vivir con el virus.

Caleb Wallace, head of ‘San Angelo Freedom Fighters’ to “end covid tyranny” is sedated on a ventilator. He has 3 kids and wife pregnant. He treated himself with ivermectin. Here he in interview: “The science is out there, and it’s saying this is perfectly fine to live with.” pic.twitter.com/zCgUdwbbuC

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) August 27, 2021