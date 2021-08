VIDEO: Talibanes, CJNG y Cártel de Sinaloa dejan casas llenas de balas en México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Circulan en redes sociales imágenes de casas baleadas en el municipio de Calera, en el estado de Zacatecas en México, donde grupos de narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel de los Talibanes.

En las imágenes se aprecia cómo varias casas presentan impactos de bala, vidrios rotos y lucen abandonadas, pues muchas de las familias que las habitaban han tenido que marcharse ante el miedo de perder mucho más que cosas materiales.

Pero Calera no es el único lugar afectado, pues Sarabia en el municipio de Jerez, también en Zacatecas, está a nada de ser un pueblo fantasma ya que a decir de investigaciones periodísticas, en la región solo quedan 10 de las 100 familias que habitaban el pueblo, y no solo eso, este 30 de agosto cuando se tiene planeado que los mexicanos regresen a los colegios, ahí eso no ocurrirá ya que no hay maestros ni alumnos para abrir la única escuela que hay en ese lugar.

Y es que la mayoría de los habitantes dejaron sus casas amuebladas pues solo se llevaron lo necesario ante la ola de violencia y secuestros que se registraba en la zona de la cual están detrás los grupos delictivos. “Le tengo más miedo a los cárteles que al covid”, dijo uno de los desplazados.

En los últimos meses se han registrado distintos hechos de violencia en el estado de Zacatecas donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa que son los dos principales grupos criminales que operan, pero también se tiene el registro de la presencia del Cártel del Golfo (CDG) y la subdivisión que existe de Los Zetas: el Cártel del Noreste (CDN) y Los Talibanes, bandas a las que por su disputa territorial y de mercado, se atribuye lo que ocurre.

