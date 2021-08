Ida mantiene la alerta tras degradarse como Tormenta Tropical y dejar destrucción en Luisiana y Misisipi

Ida se mueve hacia el interior de EE.UU. como una peligrosa Tormenta Tropical, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas) y amenazas de marejada ciclónica, tras devastar como un potente huracán Luisiana, donde dejó al menos un muerto y más de un millón de clientes sin energía.

El sistema se mueve hacia el norte a 13 kilómetros por hora (8 millas por hora) después de causar destrucción en viviendas, oficinas y hospitales y graves inundaciones y marejada ciclónica principalmente en el sur de Luisiana y también en Misisipi.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) detalló este lunes en su más reciente boletín que se prevé un movimiento más rápido hacia el noreste en las próximas horas.

“La amenaza de fuertes lluvias e inundaciones repentinas se extiende sobre gran parte de Mississippi, Alabama y el oeste de Florida Panhandle”, señala el reporte.

Tropical Storm #Ida Advisory 18: Ida Moving Northward Over Western Mississippi. Heavy Rainfall and Flash Flooding Threat Spreading Over Much of Mississippi, Alabama, and the Western Florida Panhandle. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 30, 2021