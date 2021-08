Beneficios federales por desempleo acaban el 6 de septiembre: 7.5 millones de estadounidenses se quedarán sin la ayuda

El próximo 6 de septiembre expiran los beneficios por desempleo federales que aprobó la administración del presidente Joe Biden con el fin de que millones de estadounidenses no quedaran sin un sustento económico a causa del desempleo. El apoyo federal ha otorgado $300 dólares semanales a los beneficiarios.

A menos de una semana de que concluya el plazo, la Century Foundation informó que, al menos, 7.5 millones de estadounidenses quedarán sin apoyos federales e incluso, en algunos casos hasta de los estados. Todo esto llega, irónicamente, en el marco del Día del Trabajo.

Quizá, uno de los plus que otorgaban los beneficios por desempleo, es que los programas ofrecían ayuda a los trabajadores que normalmente no eran elegibles para recibir el apoyo y extendían los beneficios estatales por desempleo una vez que se habían agotado.

Desde abril, diversos estados del país, en su mayoría gobernados por republicanos, anunciaron que cortarían los apoyos de desempleo federales con el fin de que los estadounidenses se incorporaran al mercado laboral, pero esta estrategia no ha resultado del todo.

Las empresas se han quejado de la falta de trabajadores disponibles: todavía hay unos 5.5 millones de estadounidenses desempleados, a pesar de los 9.2 millones de puestos de trabajo abiertos en toda la nación.

La razón por la que se determinó que el 6 de septiembre será la fecha en que expiran los beneficios, tuvo que ver con la proyección del avance de la vacunación sería masivo, pero también con el desarrollo de la apertura económica por todo el país.

Hace dos semanas, la administración Biden señaló que los programas de ayuda pandémica terminarían como estaba planeado para el 6 septiembre, pero se alentó a los estados con altas tasas de desempleo a reutilizar el dinero de ayuda federal para extender la ayuda.

A pesar de que ya se tomó la decisión de no renovar los beneficios por desempleo federales, los millones de ciudadanos que por alguna razón no han podido reincorporarse a la fuerza laboral, por ejemplo, porque no tienen con quién dejar a sus hijos, probablemente están condenados a la pobreza.

Andrew Stettner, miembro de la Century Foundation, calificó lo ocurrido como “una negligencia política permitir que un número récord de trabajadores quede completamente desconectado de las prestaciones por desempleo a medida que aumenta la variante delta, poniendo en peligro el progreso económico que hemos logrado”.

This morning’s unemployment report shows steady improvement in the labor market, but not nearly quickly enough for the 7.5 million workers (or more!) who will still be relying on benefits when the clock strikes midnight on our concern for jobless Americans this Labor Day. 1/

— Andrew Stettner (@pelhamprog) August 26, 2021