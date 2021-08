Distrito Escolar de Sacramento ofrecerá pruebas COVID-19 a sus estudiantes

El Distrito Escolar Unificado de Sacramento informó que proporcionará pruebas COVID-19 a todas sus escuelas durante el ciclo escolar.

Se estima en 41,000 el número de estudiantes que desde esta semana regresarán a las clases en persona en este distrito.

Desde este lunes se comenzaron a ofrecer las pruebas gratuitas en algunas escuelas, previo al reinicio de las actividades, programadas para este jueves.

Free COVID-19 Testing available today from 1:00-6:00 p.m. at C.K. McClatchy, Hiram Johnson, John F. Kennedy, Luther Burbank and Rosemont High Schools for all Sac City Unified students and staff. Learn how to register at https://t.co/PXN0yW4bZn . pic.twitter.com/75R5hhALQ0

Las autoridades indicaron que esta alternativa se tomó para asegurarse de que no ocurran brotes de coronavirus en el inicio del año escolar.

Los alumnos tendrán la opción de las pruebas que ofrece el Distrito Escolar Unificado de Sacramento, pero los 4,700 profesores y los trabajadores de las escuelas tendrán que mostrar sus certificados de vacunación o tendrán que someterse a controles de coronavirus cada semana.

Otra de las medidas que tendrán que cumplir tanto alumnos como empleados será el uso de las mascarillas faciales en todo momento, incluso al aire libre.

El Distrito de Sacramento creó un tablero en el que se informará del número de casos por COVID-19 que se detecten en cada plantel, así como el número de estudiantes o trabajadores que tengan que guardar cuarentena por tener contacto con posibles portadores del virus.

Our Reopening Dashboard page includes our new-and-improved COVID-19 Dashboard. This dashboard provides COVID data from the district and school-site level and will be updated on Tuesdays and Fridays. https://t.co/17p6HBH7xL pic.twitter.com/r3H8Jp17bb

— Sac City Unified (@officialSCUSD) August 30, 2021