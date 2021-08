Florida bloquea los fondos a dos distritos por obligar a llevar mascarillas en las escuelas

El Departamento de Educción de Florida confirmó este lunes el bloqueo de fondos a dos distritos escolares que obligaron al uso de mascarillas para prevenir los contagios por coronavirus.

“El comisionado de Educación Richard Corcoran anunció que el Departamento de Educación de Florida ha retenido los salarios mensuales de los miembros de la junta escolar en Alachua y el condado de Broward, como lo indicó la Junta de Educación del Estado”, señaló el departamento a través de un comunicado.

