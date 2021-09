¡‘Cuiden a mis hijos y vacúnense!’, última petición de madre que muere de covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La muerte de Davy Macías, una enfermera registrada, madre de cinco hijos, a causa de la variante Delta de covid-19, se ha convertido en una verdadera tragedia para sus familias.

Su esposo y padre de sus hijos, Daniel Macías, se encuentra entubado en un hospital, desde hace casi tres semanas, luchando por su vida contra el virus.

Davy murió una semana después de dar a luz a su quinto hijo, a los siete meses de embarazo, cuando ya estaba muy grave en el hospital.

“Nunca conoció a su hija ni la pudo tocar”, dijo Vong Serey, hermano de Davy, durante una entrevista con La Opinión.

En el último mensaje que Davy envió a su familia, pidió que cuidaran a sus hijos y se vacunaran.

Ni ella ni su esposo se habían vacunado. Su hermano explicó que ella no se había vacunado por su embarazo. “La verdad no sé por qué mi cuñado no lo había hecho”.

Serey narró que la tragedia de su hermana y su cuñado se originó cuando en julio pasado decidieron irse de vacaciones a una playa del sur del estado y a un parque acuático de la ciudad de Santa Ana.

La pareja camboyana-hispana vive en la ciudad de Yucaipa en el condado de San Bernardino. Ella de 37 años de edad, era una enfermera registrada que trabajaba en la sala de partos de Kaiser en la ciudad de Fontana; y él, de 39 años, es maestro de escuela intermedia en la ciudad de Colton.

Llevaban 11 años de casados y son padres de un niño de 7 años, 4 niñas de 5, 3 y 2 años y la bebé recién nacida. Ambos nacieron en el sur de California, pero Daniel es de ascendencia hispana y ella de Camboya.

“Al regresar de vacaciones a principios de agosto. La familia entera comenzó a presentar síntomas de covid. Los niños tuvieron fiebre y sus abuelos paternos, los padres de Daniel, fueron internados en el hospital, pero en una semana salieron”.

Cuando su hermana Davy con 34 semanas de embarazo, cayó enferma de covid, las cosas fueron diferentes. Ella sí se puso muy mal. Su situación se agravó porque no le podían dar medicamentos por su embarazo.

De acuerdo a su hermano, no se había vacunado porque no quería afectar al bebé y cuando se dio cuenta que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) había dicho que estaba bien que las embarazadas se vacunaran contra covid, ya había caído víctima del virus.

“Fue admitida en la sala de emergencias el 7 de agosto. Su esposo, mi cuñado, ingresó al hospital el 12 de agosto, contagiado por el virus”.

En los pocos mensajes de texto que Davy alcanzó a mandar desde su cama en el hospital a su familia, pidió que por favor cuidaran de sus hijos y que se vacunaran si no lo habían hecho. “No podía hablar mucho. Estaba exhausta”.

El 18 de agosto, debido a que su estado de salud se complicaba, le provocaron el parto y dio a luz a su bebé, su cuarta niña y su quinto hijo. “Fue hasta que dio a luz que le empezaron a dar medicamentos contra covid y la entubaron. Antes de eso, pasó una semana y media sufriendo en el hospital”.

El 26 de agosto, su cuerpo ya no resistió más y murió víctima de covid. “Nos hablaron del hospital para decirnos que falleció a las 5:10 de la mañana”.

“Mi cuñado aún sigue muy mal en el hospital. Está inconsciente y se encuentra entubado desde el 23 de agosto. Él no sabe que su esposa murió, aún cuando estaban a dos cuartos de distancia uno del otro. No tiene idea que ya nació su hija y estábamos esperando que mi hermana despertara para ponerle un nombre”.

Él estuvo cuidando a Davy antes de que la llevaran al hospital y estaba seguro que se iba a enfermar también de covid. “Él hizo la llamada a la ambulancia para que fueran por ella a la casa”.

Serey dice que la muerte de su hermana y ver a su cuñado en estado de gravedad en el hospital ha sido una pesadilla.

“Mi hermana era muy saludable, no tenía problemas de salud. Era una persona amorosa y encantadora. Le caía bien a todas las personas que la conocían. Amaba a sus niños, y a los de otros; y siempre quería ayudar a la comunidad”.

Ella trabajó durante toda la pandemia y hasta el último día antes de enfermar. Su cuñado, dijo, tampoco tenía problemas de salud. “Sus últimas palabras antes de entubarlo fueron, si no se han vacunado, vacúnense porque hay una posibilidad de que terminen como yo”.

Serey pidió a la comunidad hispana elevar sus oraciones por su cuñado para que se recupere y pueda estar al lado de sus hijos que lo van a necesitar mucho.

Desesperado por la situación, abrió una cuenta en el sitio GoFundMe para recaudar fondos para sus sobrinos con la meta de obtener $125,000. “La respuesta de la comunidad para los niños y Mr. Macías ha sido asombrosa”, dijo.

“Quería ayudarlos de la mejor manera y por eso abrí la cuenta pensando en su futuro”.

Ya llevan más de $100,000 en donativos.

Tras la experiencia vivida, Serey pidió a la comunidad latina no tener miedo a la vacuna anti-covid y vacunarse. “Sé que muchas minorías están asustados porque no entienden lo que es la vacuna. Yo también estaba asustado de vacunarme. Me vacuné apenas ayer porque es lo que mi hermanita y mi cuñado hubieran querido que hiciera. Así que vayan a vacunarse con confianza, más ahora que ya aprobaron la vacuna Pfizer”.

Serey se puso la primera dosis de la vacuna Pfizer, apenas el 31 de agosto. “Soy un exmilitar y la verdad que no me había vacunado, cansado de tantas vacunas que me pusieron cuando estuve en las fuerzas armadas. Ya no quería ni una más. Pero después de lo que pasó con mi hermana y sabiendo que ya se autorizó la vacuna Pfizer, me vacuné. En dos semanas, me ponen la segunda dosis”.

Definitivamente, dijo que la muerte de su hermana y la situación de su cuñado le han abierto los ojos. “No voy a darle ninguna chanza al covid. Por eso me vacuné”.

La bebé de Davy nació sin covid y se encuentra en buen estado de salud. “Esperamos que nos la entreguen en una semana y media, o dos semanas a más tardar”.

Los abuelos paternos tienen bajo su cuidado a los 4 niños.

Enlace para apoyar a la familia:

https://www.gofundme.com/f/3m7nuw-help-the-macias-family?qid=0d20cddcbd85217a3927f75fa52da825

Quienes quieran donar comida, ropa y artículos de aseo personal para los niños Macías, pueden dejarlos en 960 Canyon View Dr, La Verne, CA 91750