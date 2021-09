Estados Unidos vigila la nueva tormenta tropical Larry, que puede convertirse en un huracán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La nueva tormenta tropical Larry se estaba fortaleciendo y avanzando rápidamente hacia el oeste, después de formarse frente a la costa de África el miércoles temprano.

Larry se convirtió en la duodécima tormenta con nombre de la temporada de huracanes de 2021 cuando se formó sobre el Atlántico oriental el miércoles por la mañana.

530 PM CVT/230 PM AST Update: Tropical Storm #Larry is intensifying over the eastern tropical Atlantic. The latest satellite intensity estimates indicate that maximum sustained winds have increased to near 65 mph (105 km/h) https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/h9rnQeYuwh — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2021

Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) predijeron que se intensificaría rápidamente de una manera similar a Ida, convirtiéndose en un gran huracán con vientos máximos de 120 mph (193 kph)el miércoles por la noche o el jueves por la mañana.

Larry podría convertirse en un gran huracán de categoría 3 a principios de la próxima semana, ya que se dirige hacia la parte central del Atlántico.

Tropical Storm #Larry has rapidly intensified since this time yesterday and is expected to become a hurricane tonight over the eastern Atlantic. Larry is forecast to move over the waters of the eastern and central tropical Atlantic through Monday.https://t.co/oLAjv14a4R pic.twitter.com/uHKGuv24KZ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2021

A partir de las 5 p.m. del miércoles, la tormenta tropical Larry estaba ubicada 370 millas al oeste-suroeste de las islas más al sur de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 70 mph mientras se movía hacia el oeste a 22 mph.

Debido a que está tan lejos, hay incertidumbre sobre cuál rumbo tomará esta tormenta tropical.

Kate siguió siendo una depresión tropical y se esperaba que se debilitara sin amenazar la tierra, por lo que el Centro Nacional de Huracanes no enviará más información sobre esta.

Remnants Of #Kate Advisory 19: Kate No Longer Has a Well-Defined Circulation. This is the Final Advisory. https://t.co/VqHn0uj6EM — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2021

Y los restos del huracán Ida continuaron causando inundaciones y evacuaciones en Virginia, Maryland y Pennsylvania.

Un tornado, inundaciones y evacuaciones al paso de Ida

Las lluvias torrenciales de los restos del huracán Ida provocaron la evacuación de miles de personas el miércoles después de que el agua alcanzara niveles peligrosos en una presa cerca de Johnstown, Pennsylvania.

La tormenta empapó gran parte del centro y el oeste de Pennsylvania después de que la marea alta expulsó a algunos de sus hogares en Maryland y Virginia.

The webcam at Elizabethtown Rd and Little Chiques Creek near Manheim, Lancaster County illustrates the dangerous flash and river flooding ongoing across Central PA. PLEASE DO NOT DRIVE ACROSS FLOODED ROADWAYS – IT'S NOT WORTH RISKING YOUR LIFE. #PAwx

📸: @SRBCnews pic.twitter.com/dUEZXHkfE8 — NWS State College (@NWSStateCollege) September 1, 2021

La tormenta mató a un adolescente, dos personas están desaparecidas y un tornado tocó tierra a lo largo de la bahía de Chesapeake en Maryland, según The Associated Press.

Ida provocó innumerables cierres de escuelas y negocios en Pennsylvania. Cerca de 150 carreteras mantenidas por el Departamento de Transporte del estados se cerraron y muchas carreteras más pequeñas también estaban intransitables. Unos 18,000 clientes se quedaron sin electricidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) había pronosticado inundaciones por lo que quedó del huracán Ida, en una franja de clima severo que se extendía desde los Apalaches hasta Massachusetts.

Agosto “por encima de lo normal”

La actividad de ciclones tropicales en la cuenca atlántica durante agosto fue “por encima de lo normal” en términos de la cantidad de tormentas con nombre, huracanes y grandes huracanes, según el NHC.

Se formaron seis tormentas con nombre en la cuenca atlántica en este mes que terminó el martes, con tres de ellos convirtiéndose en huracanes y dos de ellos en grandes huracanes.

Grace fue un huracán de categoría 3 cuando tocó tierra al sur de Tuxpan (México), el 22 de agosto, mientras que Ida fue un huracán de categoría 4 cuando tocó tierra cerca de Port Fourchon (Luisiana, EE.UU.), el domingo pasado.

Además, una depresión tropical se formó en el último día del mes. Según el NHC, basado en una climatología de 30 años (1991-2020), 3 o 4 tormentas con nombre se desarrollan típicamente en agosto, con una o dos de ellas convirtiéndose en huracanes y se forma un gran huracán en agosto cada 1 o 2 años.

Con información de EFE