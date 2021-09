Un restaurante de Florida prohíbe la entrada a los seguidores de Biden

Nueva controversia en Florida y esta vez no tiene que ver con el coronavirus, sino con la situación política en Estados Unidos. Una mujer, propietaria de un restaurante, ha colocado un cartel en la entrada de su establecimiento exigiendo a los seguidores de Joe Biden que se abstengan de entrar.

Angie Ugarte, que regenta DeBary Diner, admitió que decidió poner ese letrero después de ver cómo la administración estadounidense ha estado manejando la situación en Afganistán con la evacuación de refugiados y la explosión que se produje en los alrededores del aeropuerto de Kabul que mató a 13 miembros del Ejército de EE.UU.

“Si votó por él y continúa apoyando y respaldando a la administración inepta y corrupta que habita actualmente en la Casa Blanca y que es cómplice de la muerte de nuestros hombres y mujeres militares en Afganistán, por favor vaya a otra parte”, dice el inicio del cartel colocado en la puerta de entrada. Para concluir, la mujer escribió “Dios bendiga a Estados Unidos y Dios bendiga a nuestros soldados”.

The owner of DeBary Diner, posted the sign.

“If you voted for and continue to support and stand behind the worthless , inept and corrupt administration currently inhabiting the White House… please take your business elsewhere."https://t.co/rogEyWFo7Q

— Washington Examiner (@dcexaminer) August 31, 2021