Tesla Model 3 en piloto automático choca contra un auto de la policía en Florida

Un nuevo incidente reportado en Florida retoma la discusión sobre el piloto automático de Tesla, el sistema de conducción semiautónoma que en las últimas semanas ha revivido su tristemente célebre pasado debido a la investigación formal que ha decidido emprender el gobierno de Estados Unidos a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). El incidente tuvo lugar en la ciudad de Orlando, Florida, y estuvo protagonizado por un Model 3 2019 que terminó estrellándose contra un auto de la policía mientras el conductor hacía uso de esta función. El reafirma la tesis de la investigación de la NHTSA motivada por la tendencia de los autos de la compañía de estrellarse contra las escenas de primeros auxilios en las carreteras.

Según Roadshow, el conductor del Model 3 asegura que la función de piloto automático estaba activa para el momento en el que su auto impactó al auto policial y a un SUV Mercedes-Benz que se encontraban estacionados a un lado de la carretera. Según el registro, todo sucedió el pasado sábado a las 5 am, aproximadamente, sin saldos lamentables, pero sí con daños materiales muy notables en los autos.

Happening now: Orange County. Trooper stopped to help a disabled motorist on I-4. When Tesla driving on “auto” mode struck the patrol car. Trooper was outside of car and extremely lucky to have not been struck. #moveover. WB lanes of I-4 remain block as scene is being cleared. pic.twitter.com/w9N7cE4bAR

— FHP Orlando (@FHPOrlando) August 28, 2021