El 95% de las camas de las UCI en Florida están ocupadas, pero los contagios disminuyen

La situación del coronavirus en Florida continúa siendo preocupante, según alertan las autoridades sanitarias en el estado. A pesar de que la tasa de contagios ha disminuido en los últimos días, el foco de atención está en los hospitales ya que, de media, el 95 por ciento de las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos están ocupadas.

Según reportan algunos medios locales, algunos hospitales han confirmado que han llegado a su plena capacidad o que ya la han sobrepasado. En el centro de Florida, nueve hospitales han señalado que se han quedado sin espacio para camas en las UCI.

“El uso de la UCI todavía es alto, pero a medida que los casos comienzan a disminuir, seguimos lidiando con personas muy enfermas en el hospital con Covid-19 que están en cuidados intensivos”, manifestó Mary Mayhew, de la Asociación de Hospitales de Florida. “Va a tomar algún tiempo antes de que veamos una disminución allí”.

Since State of Florida is not publicly publishing daily COVID data, Florida Hospital Association is.

Record 11K+ COVID hospitalizations statewide. ICU capacity at 86.5%.

95%+ hospitalizations are those unvaccinated. pic.twitter.com/8IswNvQFQc

