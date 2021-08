Guardacostas en Florida rescataron a cubano que estuvo a la deriva por diez días

Los guardacostas en Florida rescataron a un hombre de nacionalidad cubana en las costas de Key Biscayne mientras flotaba en una precaria embarcación. El inmigrante aseguró que estuvo a la deriva por diez días y que fallecieron tres personas que lo acompañaban en la balsa.

Según informó El Nuevo Herald, una persona que navegaba por la costa de Key Biscayne se percató de la embarcación y avisó inmediatamente a las autoridades, que terminaron por salvar al hombre que estaba dentro de ella. Los guardacostas notaron que el inmigrante necesitaba atención médica inmediata, por lo que los bomberos lo trasladaron a un centro de salud cercano, pero no dieron mayor información.

“No podemos enfatizar lo suficiente lo peligroso que es adentrarse a la mar y navegar por el Estrecho de Florida en embarcaciones inseguras”, comentó el teniente comandante, Ben Tuxhorn, jefe del centro de mando del sector Miami también a El Nuevo Herald.

#Breaking @USCG, good Sam save 1 in #KeyBiscayne. @MiamiDadeFire brought the man to the hospital for immediate care. The man reported he left #Cuba, was adrift for 10 days, and 3 others with him died. #DontTakeToTheSeas.

