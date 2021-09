Los efectos del karma en la infidelidad: por qué siempre alcanza a los que mienten

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El karma, también conocido como “justicia divina” es la energía que enviamos al universo y tenemos de vuelta, todo pensamiento y acción que cometemos en el pasado tiene implicaciones en el presente. Cuando somos infieles probablemente se goce en el momento, pero desencadena una serie de consecuencias que más tarde afectan a quien cometió el engaño.

De acuerdo con los entendidos en el tema, una de las razones que ha llevado a concluir que el karma siempre alcanza a los infieles es porque atropellan el sentimiento más puro: el amor. La ley de causa y efecto del karma en el engaño indica que se hace más daño así mismo el infiel que al engañado.

Desde una perspectiva energética, padecer una infidelidad, en cualquier lado de la relación, puede deberse a que se paga una deuda kármica. Es decir, se engañó porque se necesitaba completar el ciclo con esa persona para compensar algo similar que hicimos en el pasado, según explicó la psíquica Deborah Graham a Vice.

“Si una persona está engañando en una relación, existe la posibilidad de que la persona que está siendo engañada en esta vida haya hecho trampa en una vida pasada y ahora se le presente tanto el desafío de tener los roles invertidos como la oportunidad de aprender de sus errores” comentó.

La experta subrayó que cuando una persona engaña “se está engañando así mismo, no a su cónyuge” ya que no se compromete con él mismo.

Sin embargo, el karma no debe confundirse con el destino, en realidad se trata de las acciones que cometemos en esta vida o en vidas pasadas. Esto quiere decir que cada quien construye su propio karma y en caso de que tu hayas sido víctima del engaño, no obtendrás sanación espiritual si deseas que a tu ex infiel le sucedan cosas malas (que tarde o temprano tendrá) sino aprender la lección. ¿Cómo hacerlo? Expertos de Ideapod comparten algunos consejos.

Tras sufrir una infidelidad, no hay mejor manera de liberarse de esos sentimientos negativos que recibiendo el amor y consuelo de nuestros seres queridos. Además, recomiendan volver rápidamente a tu vida y no encerrarte en depresión “elige ser el héroe en lugar de la víctima de tu historia”.

Es importante no culparte ni culpar a tu ex por lo que te sucedió, debes ser valiente para asumir la responsabilidad de cómo te sientes y controlar tus acciones de vida, mirar hacia adelante y no hacia atrás.

En suma, no hay mejor karma para los infieles que saber que no fueron en realidad tan importantes en nuestra vida como lo habíamos imaginado.

