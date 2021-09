‘Latinos perderíamos mucho con la destitución del gobernador Newsom’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Todo lo logrado después de Pete Wilson podría resultar en la pérdida de ganancias obtenidas en décadas”, afirma el asambleísta Miguel Santiago, quien pidió a los latinos que salgan a votar y en sus boletas electorales o en las urnas digan “no” a la destitución del gobernador Gavin Newsom.

Con dos semanas de votación anticipada antes de la elección revocatoria de mandato, una encuesta reciente de SurveyUSA y el periódico San Diego Union-Tribune muestra que, entre 1,250 encuestados entre el 26 y 28 de agosto, el 51% votarían “no” en la primera pregunta de la boleta electoral “¿Se debe destituir a Gavin Newsom?”. Un 43% dijo “sí”, y 6% estaban indecisos.

“Nuestra gente debe salir a votar…, porque estos republicanos [Larry Elder, John Cox y Mike Falcouner] son peores que Pete Wilson”, dijo Miguel Santiago. Wilson, el exgobernador republicano de California fue la cara de la Proposición 187 que criminalizaba a los inmigrantes.

Elder, un locutor de la radio conservadora se ha comprometido a repeler de inmediato el uso de mascarillas y mandato de vacunas contra el coronavirus, si es elegido.

“Nuestros ancianos han sido los más impactados por la pandemia y no podemos permitir que eso suceda”, dijo el legislador demócrata de Los Ángeles. “Ya sabemos que en el pasado ellos han abusado de los inmigrantes latinos”.

Por el contrario, argumentó que el gobernador Newsom “ha sido uno de nuestros mejores amigos”, y enumeró que los latinos, han sido beneficiados del mandato de seguro médico para todas las personas indocumentadas mayores de 50 años.

Además, decenas de miles de personas recibieron ayuda económica de emergencia por la pandemia del coronavirus y asistencia financiera para inquilinos documentados e indocumentados; además del pago de alquiler retrasado, mediante el programa HousingIsKey.

Francisco Moreno, director del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica ( COFEM),

opositor a la revocación de mandato de Newsom, recordó que el gobernador “ha protegido mucho a los inmigrantes, particularmente a los indocumentados y le debemos mucho, desde que California se convirtió en un estado santuario”.

El líder y activista comunitario expresó que las razones para la destitución “son realmente ridículas” por la aplicación de las vacunas contra covid-19, por cerrar la economía del estado durante el desarrollo mortal de la pandemia que afectó a la cúpula de negocios y el mandato del uso de cubrebocas.

“Los republicanos usan la artimaña de la destitución para avanzar su agenda política para las próximas elecciones presidenciales”, dijo. “Pero, en nosotros está defender con el voto a nuestro estado”.

Decisiva participación electoral

A menos de dos semanas para los comicios, hasta el 1 de septiembre, el 23% de los electores (5,052,269) ha retornado sus boletas. De estos, el número de votos emitidos 53% son demócratas (2,699,178) y 23% republicanos (1,230,796), es decir, una tendencia demócrata por margen de 2-1, según informes oficiales de Political Data Inc.

Entre los grupos que más han votado son los electores blancos (3,478,409 o 27%), seguidos por latinos, 847,512 o 14%; 575,574 asiáticos (22%) y 153,166 afroamericanos (21%).

“Ya regresé mi boleta; soy demócrata y por supuesto que no me gusta este intento de destitución”, manifestó Mark Vásquez, de 62 años, un trabajador de la construcción. “Es terrible lo que quieren hacer los republicanos”.

De igual manera se expresó Antonio Santos, un jardinero salvadoreño de 47 años.

“La pandemia no es culpa del gobernador; mucha gente se hubiera muerto si él no hubiera cerrado el estado”, dijo.

‘Hay mucho en juego’

El doctor Raphael Soneshein, director ejecutivo del Instituto Pat Brown de Asuntos Públicos de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, analizó que los votantes latinos en California se inclinan por los demócratas por una mayoría de 2-1, y es probable que la mayoría de los demócratas latinos estén a favor de mantener al gobernador Newsom, especialmente contra el principal candidato en la elección de reemplazo que es un republicano muy conservador, Larry Elder.

“Si bien las encuestas de los latinos dan [distintos] resultados por todas partes, espero que la mayoría vote no a la revocatoria”, dijo. “Los que lo hagan son republicanos, independientes de tendencia republicana o demócratas conservadores. Otros pueden estar expresando su frustración por el gran impacto en la comunidad latina de la crisis de Covid-19”.

El experto declaró a La Opinión que la elección revocatoria proporciona más evidencia de que la lealtad al partido, vinculada a la identidad racial y étnica, es ahora la característica central de la política.

“En mayor medida que en la revocatoria de Gray Davis en 2003, las partes están unidas internamente, y es probable que eso se traslade a las elecciones de mitad de período del próximo año y más allá”, vaticinó. “La elección revocatoria tendrá un gran impacto en las elecciones estadounidenses y específicamente en la agenda demócrata”.

Soneshein consideró que se acercan fechas límites clave en Washington DC sobre infraestructura y derechos de voto, y con un Senado dividido equitativamente, los demócratas deben contar con todos los votos de sus 50 miembros.

“Tras la retirada de Afganistán, los demócratas nerviosos ganarán confianza si Newsom sobrevive y se pondrán aún más nerviosos si pierde”, expresó. “Creo que la revocatoria es el primer evento real en las elecciones de mitad de período y afectará las estrategias de los partidos en el futuro. Hay mucho en juego, al menos en términos de la moral del partido en el futuro, y sobre las perspectivas futuras del trumpismo”.

Personas mayores, agradecidas con Newsom

Por más de 20 años, Carmen Muñoz estuvo viajando cada dos o tres meses a Tijuana para que un médico la examinara en la evolución de los ataques epilépticos que padecía.

Sin embargo, Carmen, de 61 años, una inmigrante nacida en el rancho Milpillas de la Sierra, en Fresnillo, Zacatecas, desconocía que podía acceder al programa de salud pública Medi-Cal, que, gracias a un presupuesto de más de 262,000 millones de dólares en fondos, cubre a personas mayores de 50 años, documentadas e indocumentadas.

Carmen recibió ayuda de la activista comunitaria Martha Jiménez, quien la inscribió en el programa que promulgó el gobernador Gavin Newsom, en acuerdo con los líderes demócratas de la Legislatura. Antes de esta ayuda social, California ya brindaba esta ayuda médica a menores y adultos jóvenes (también firmada por Newsom) sin estatus legal.

“Mis medicinas estaban carísimas; una me costaba $180 y otra $80 y no me duraba tanto tiempo”, recordó Carmen, que reside en El Sereno. “Gracias a esa ayuda del estado, ahora ya me atiendo aquí, en Los Ángeles”.

Carmen, quien trabaja en un puesto de artesanías en la Placita Olvera, ahora está cubierta por un plan médico asequible de Altamed.

“Gracias a Dios y al gobernador [Newsom] la ayuda me ha cambiado la vida”, dijo la mujer. “Yo no entiendo por qué andan en eso de que lo quieren sacar si ha hecho muchas cosas buenas por la gente”.

‘Una idea descabellada’

Por su parte, Rigoberto Jiménez, residente de City Terrace consideroo que los intentos por destituir al gobernador “es la cosa mas descabellada que he oído, porque a estas alturas, como estamos en la pandemia si él no hubiera ayudado y repartido primero la vacuna a los mexicanos y a viejitos como yo, muchos ya no estuviéramos en este mundo”.

Jiménez, de 83 años recordó los intentos republicanos del exgobernador Pete Wilson de pretender negarle derechos básicos a los inmigrantes en la década de 1990 y la revocación de mandato del exgobernador Gray Davis, reemplazado por el actor republicano Arnold Schwarzenegger, quien derogó la ley de licencias de conducir para indocumentados y posteriormente promulgada por Jerry Brown.

“¿Cómo lo van a destituir? ¿En dónde vamos a hallar a otro como Gavin Newsom?”, cuestionó. “Vamos a tener que votar en contra de la destitución y a luchar como lo hicimos contra Pete Wilson, a quien 10,000 personas le cantábamos la canción de protesta “Sacaremos a ese buey de la barranca” y logramos derrotarlo”.