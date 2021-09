Entérate si puedes solicitar $1,500 en ayuda para pagar la renta o hipoteca en el área de Houston

HOUSTON – La recuperación económica en el área de Houston por el impacto de la pandemia ha sido complicada y todavía existen residentes que están batallando para pagar sus rentas e hipotecas.

Miles de familias siguen teniendo dificultades y las autoridades han decido ofrecer una vez más un beneficio que está destinado para aquellos afectados económicamente por la pandemia del COVID-19

Alrededor de 20,000 familias del área metropolitana de Houston podrán acceder a partir de la próxima semana a un beneficio de $1,500.

La ayuda se puede solicitar con la administración de los fondos la tiene Caridades Católicas, en este link.

