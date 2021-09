Huracán Larry amenaza con corrientes de resaca a costas de EE.UU. y Canadá

El potente huracán Larry de categoría 3 mantiene sus fuertes vientos de 205 kilómetros por hora (125 millas) y amenaza entre este domingo y la semana próxima con corrientes de resaca a las costas estadounidenses y canadienses y al archipiélago de las Antillas.

Según el Centro Nacional de huracanes (NHC, en inglés), Larry se encuentra este domingo a unos 1.415 kilómetros (880 millas) al este de las islas del norte de Sotavento y a unos 2.070 kilómetros (1.285 millas) al sureste de Bermuda.

El NHC prevé que las olas generadas por Larry lleguen a las Antillas Menores hoy y se extiendan a porciones de las Antillas Mayores, las Bahamas y Bermuda el lunes y martes.

Es probable que un oleaje significativo alcance el este de la costa estadounidense y canadiense y que cause peligrosas corrientes de resaca a mitad de la próxima semana. El sistema se mueve hacia el noroeste a cerca de 20 kilómetros por hora.

Se pronostican pocos cambios en la fuerza durante los próximos días, aunque las fluctuaciones en la intensidad serán posible. Larry, un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson de un total de 5, permanecerá con esa fuerza durante la primera parte de la próxima semana, según los meteorólogos.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 75 kilómetros (45 millas) desde el centro y hasta 280 kilómetros (175 millas) con fuerza de tormenta tropical.

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA, en inglés) pronostica que la actual temporada ciclónica en el Atlántico va a tener una actividad por encima del promedio.

En lo que va del año se han formado cuatro huracanes en la cuenca atlántica, Henri, Grace, Elsa e Ida, este último alcanzó la categoría 3 de intensidad de la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5, y provocó muerte y destrucción en el Caribe y Estados Unidos.

Hurricane #Larry Advisory 22: Large Larry Lumbering Across the Open Atlantic. Dangerous Surf and Rip Currents Along Western Atlantic Shores Expected Later This Week. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 6, 2021