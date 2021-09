Comunidad en Los Ángeles repudia la violencia a los migrantes en México

Tras ver las imágenes de autoridades mexicanas atacando brutalmente a migrantes que intentaban cruzar por Chiapas, México esta semana, líderes mexicanos en Los Ángeles se unieron a sus compatriotas centroamericanos para repudiar dichos actos.

Juan José Gutiérrez, representante de la Coalición derechos plenos para los inmigrantes, dijo que reprueba rotundamente la conducta de la Guardia Nacional y representantes del Instituto Nacional de Migración (INM) que bajo la lluvia golpearon a los inmigrantes. Algunos incluso frente a sus hijos.

Las imágenes van acompañadas de los gritos de los inmigrantes y la falta de compasión mostrada por parte de las personas que los atacaron.

Gutiérrez dijo que cómo México puede pedir a Estados Unidos que abra las puertas a los inmigrantes mexicanos necesitados cuando México no hace lo mismo con quienes intentan pasar por el país.

Añadió que los mexicanos mandan cantidades récord de remesas que ayudan al país, pero el mismo país está impidiendo que otros migrantes tengan la oportunidad de hacer lo mismo.

“We are migrants, we are not criminals!” Central American, Venezuelan & Haitian migrants continue to make their way through #Chiapas, Mexico as the Mexican National Guard attempts to stop them. Solidarity with all migrants! ✊🏿❤️🎥: @Darinelzacarias #CaravanaMigrante pic.twitter.com/sJWMRlCBln

— Voices in Movement (@VIM_Media) September 1, 2021